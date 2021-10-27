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Dünya Türkiye gibi S-400 aldılar! ABD’den büyük ikiyüzlülük: O ülkeye yaptırım uygulayın
Dünya

Türkiye gibi S-400 aldılar! ABD’den büyük ikiyüzlülük: O ülkeye yaptırım uygulayın

Türkiye'ye S-400 aldığı gerekçesiyle yaptırım tehditlerinde bulunan ABD'deki senatörler, Hindistan'ın bu konudan muaf tutulmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 14:35:00 -
Türkiye gibi S-400 aldılar! ABD’den büyük ikiyüzlülük: O ülkeye yaptırım uygulayın

ABD'li Demokrat Virginia Senatörü Mark Warner ve Cumhuriyetçi Teksas Senatörü John Cornyn, Başkan Joe Biden'a S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili Hindistan'a yaptırım uygulanmaması yönünde çağrı yaptı.

Senatörler, Biden'a yazdıkları mektupta, "Bu sistemlerin yaklaşan teslimatlarının, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırımları tetikleyeceğinden endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Senatörler, Hindistan'a CAATSA kapsamında yaptırım uygulanmasının iki ülke arasındaki "stratejik ortaklık üzerinde zararlı bir etkisi" olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Muaf tutulması istendi

Mektupta, "Bu nedenle, S-400 Triumf karadan havaya füze sistemini satın almayı planlayan Hindistan'ı CAATSA'dan muaf tutmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz" denildi.

Senatörler, ayrıca Biden'a Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın (NDAA), Başkan'ın, ülkenin "ulusal çıkarlarının" söz konusu olduğu durumlarda feragatname yayınlamasına izin verdiğini anımsattı.

Mektupta, Hindistan'ın yaptırımlardan muaf tutulmasının "birkaç nedenden ötürü uygun olduğu", Hindistan'ın son yıllarda Rusya'dan silah ithalatına olan bağımlılığını azaltmak için "önemli adımlar" atarak, ABD'den eskisinden daha fazla silah satın aldığına dikkat çekildi.

Rusya'nın Hindistan'a silah ihracatının 2016 ile 2020 yılları arasında önceki 5 yıla göre yüzde 53 oranında düştüğü belirtilen mektupta, Yeni Delhi'nin bu dönemde ABD'den 3.4 milyar dolar değerinde silah alımı yaptığı kaydedildi.

Bununla birlikte senatörler, bu türden bir adımın Kovid-19 aşıları, enerji stratejisi ve savunma alanlarındaki ikili işbirliğinin derinleştirilmesine zarar vereceği konusunda uyarı yaparak, "Üstelik yaptırımların Hindistan'da, ABD'nin işbirliği yapmak için tutarlı ve güvenilir bir ortak olmayacağı uyarısını yapanları cesaretlendirme potansiyeline sahip" iddiasında bulundu.

Birkaç hafta önce ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Hindistan ziyareti sırasında Yeni Delhi'ye yönelik S-400 alımının "tehlikeli" ve "kimsenin çıkarına olmadığı" tehdidinde bulunmuştu.

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Yorumlar

memleketim

çünkü..türkiye den korkuyor parçalamak istiyor şerefsizler güçlü olmamızı istemez avrupa abd. 
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Bozkurt

Bu ülkelere artık müttefik demeyin.Bizim siyasiler artık net duruş sergilemeli.  
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