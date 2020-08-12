  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türkiye genelinde yük taşıyan araçlar denetlendi

Yurt genelinde 8 ve 9 Ağustos'ta yapılan uygulamalarda, 200 araç trafikten men edildi, 22 sürücünün ehliyetine geçici el koyuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:59:21 -
Türkiye genelinde yük taşıyan araçlar denetlendi

ANKARA (AA) - Polis ekiplerince yurt genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde, yük taşıyan 200 araç trafikten men edildi, 22 sürücünün ehliyetine geçici el koyuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şehirlerarası kara yollarında yük taşımacılığı yapan araçların görünürlüğünü ve güvenliklerini artırmak amacıyla 8 ve 9 Ağustos'ta özel denetim gerçekleştirildi.

Ülke genelinde 44 bin 899 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 146 sürücünün araçlarındaki gereçlerin eksik olduğu tespit edildi.

Kontroller sonucunda, 993 sürücünün zorunlu haller dışında emniyet şeridi ve banketleri kullandığı veya gerekli önlemleri almadan park ettiği belirlenerek araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı.

Ayrıca 4 bin 974 trafik kuralı ihlalinin yapıldığı belirlenen denetimlerde, 200 araç trafikten men edildi, 22 sürücünün de ehliyet belgesine geçici el koyuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya Bankasından Türkiye açıklaması
Ekonomi

Dünya Bankasından Türkiye açıklaması

Dünya Bankası, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüsün yayılmasını diğer ülkelere kıyasla daha hızlı kontrol altına aldığını belirtti. ..
Cemil Bayık öldürüldü mü? Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama!
Gündem

Cemil Bayık öldürüldü mü? Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama!

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğü iddiasıyla ilgili Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan açıklama geldi...
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru çalışmaları sonrası provokatif eylemlerde bulunan Yunanistan'dan skandal bir çağrı geldi. Oruç Reis sism..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı