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Gündem Türkiye genelinde devreye alınıyor! İşte bankaların yeni mesai saatleri
Gündem

Türkiye genelinde devreye alınıyor! İşte bankaların yeni mesai saatleri

Türkiye artan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle 29 Nisan Perşembe gününden itibaren 17 günlük tam kapanmaya geçiyor. Bu kapsamlar Mesai saatleri değişen bir diğer sektör ise bankalar oldu. Bankalar kısıtlama boyunca 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Şubelerde sınırlı sayıda müşteri ağırlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 12:42:00 -
Türkiye genelinde devreye alınıyor! İşte bankaların yeni mesai saatleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından dün akşam yaptığı açıklamayla tam kapanmaya geçileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan Perşembe gününden 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar tam kapanma sürecine girileceğini söyledi.

Hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmayacak

Tam kapanmada hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmayacak. Tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

Zincir marketler pazar günleri kapalı

Kısıtlamada üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bazı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak.

Bankaların mesai saatleri değişti

29 Nisan'dan itibaren mesai saatleri değişen bir sektörde bankalar oldu. Tam kapanma nedeniyle bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında mesai yapacak. Banka şubelerinde sınırlı sayıda müşteri ağırlanacak.

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