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Gündem Türkiye genelinde dev operasyon! Şafak vakti baskın
Gündem

Türkiye genelinde dev operasyon! Şafak vakti baskın

İstanbul ve Ankara merkezli Türkiye genelinde birçok ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 07:27:00 -
Türkiye genelinde dev operasyon! Şafak vakti baskın

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Beyoğlu ilçelerinde daha önceden tespit edilmiş adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Sabah 06:00'da baskın

Sabah saat 06.00 sıralarında başlayan operasyonda uyuşturucu satıcıları hedef alındı.Özel Harekat ekipleri de operasyona destek verdi. Bayrampaşa'da bir adrese yapılan operasyonda polis köpeğiyle arama yapıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polisler adresi drone uçurarak havadan takibe aldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan çok sayıda şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

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