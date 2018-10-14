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Türkiye genelinde dev operasyon! 3 bin 135 kişi gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen 'Hırsız Kapanı 4' operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 3 bin 135 şahsın yakalandığı bildirildi.

14 Ekim 2018 Pazar 11:10
Türkiye genelinde dev operasyon! 3 bin 135 kişi gözaltında

Güvenlik güçlerince ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan "Hırsız Kapanı 4" operasyonlarında adam öldürme, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti, cinsel suçlar olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 3 bin 135 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele, kamu güvenliği, kamu vicdanı ve adaletin tecellisini sağlamak amacıyla "mala karşı işlenen suçlardan" aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca ülke genelinde eş zamanlı "Hırsız Kapanı 4" operasyonları yapıldı.

3 bin 135 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi

Operasyonda 7 bin 357 ekip, 31 bin 258 personel görev aldı. Bu kapsamda 6 bin 199 ikamet arandı. Aramalarda, aralarında adam öldürme suçundan 18, hırsızlık suçundan 433, yaralama suçundan 261, cinsel suçlardan 35, yağma suçundan 49, dolandırıcılık suçundan 109, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 69, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 8 ve diğer suçlardan aranan 2 bin 153 şahıs olmak üzere toplam 3 bin 135 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Adli mercilere sevk edilenler arasında; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 733 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 326 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 92 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 34 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs olmak üzere; bin 193 hükümlü ile yakalama kararı bulunan bin 942 şahıs olduğu tespit edildi.

Ayrıca operasyonlarda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 33 adet av tüfeği, 341 adet mermi, 7 adet kuru sıkı tabanca, 12 gram eroin, 3 bin 753 gram esrar, 28 gram bonzai, 2 bin 380 paket kaçak sigara ve 1 adet sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 11:10
  1. Türkiye
  2. Emniyet Genel Müdürlüğü
  3. Jandarma Genel Komutanlığı
  4. Sahil Güvenlik Komutanlığı
  5. Hırsız Kapanı 4 operasyonu
  6. asayiş uygulaması
  7. 3 bin 135 kişi gözaltında

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