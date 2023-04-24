Türkiye geliştirdi! Uzman isim böyle övdü: Sıradışı bir silah taşıyacak

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu envantere girdi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Peki, bu gemi neden önemli? Uzmanlar ne diyor? Gemi neden tartışılıyor? Türkiye'nin gücüne nasıl bir ivme katacak? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, CNN TÜRK'te anlattı.

İşte Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın konuya ilişkin açıklamaları:

231 metre uzunluğunda, 20 katlı apartman boyunda. Artık Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu... TCG Anadolu Gemisi, dünyanın ilk SİHA gemisi. Ama onu farklı kılan sadece SİHA değil, üzerindeki ateş kapasitesi ve savunmadaki gücü.

TCG Anadolu 6 yılda bitirildi, binden fazla kişi çalıştı. Uçak, SİHA, helikopterleri taşıyacak. Dikey iniş-kalkış yapan hava araçları kullanacak.

Peki, TCG Anadolu'nun özellikleri ne? Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olarak nitelendirilen TCG ANADOLU 232 metre uzunluk, 32 metre genişliğe sahip.58 metre yüksekliği bulunan Anadolu'nun bin 410 metrekare tank, konteyner gibi ağır araçlar için ağır yük garajı mevcut. Gemide ayrıca bin 165 metrekare gemi havuzu, bin 880 metrekare hafif yük garajı, 6 iniş alanı ile bir uçuş rampasına sahip 5 bin 440 metrekare uçuş güvertesi, 900 metrekare hangar yer alıyor. Anadolu, ayrıca 6 adet F358, 4 adet Atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet Seahawk genel maksat helikopteri ve 2 adet insansız hava araçlık kapasiteye sahip bulunuyor.

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Türk donanmasının en büyük gemisi ayrıca bin 400 askeri personel taşıma kapasitesine sahip. Sıra dışı bir silahı da olacak; SİDA. Yani silahlı insansız deniz aracı. Türkiye ilk kez SİDA'ları TCG ile taşıyabilir. Yani kritik kabiliyet konumunda.