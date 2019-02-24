Türkiye geleneksel kızak şampiyonası Kahramanmaraş’ta yapıldı

Kahramanmaraş’ta Türkiye Geleneksel Kızak Şampiyonası ve kar güreşleri müsabakası düzenlendi.

Yedikuyular kayak merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe 12 ilden 69 sporcu katıldı. Türkiye Gençlik Vakfı Kahramanmaraş İl Temsilciliği ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonun ortaklaşa düzenlediği Türkiye Kızak şampiyonasının finalinde sporcular kıran kırana mücadele etti.

Artvin ve Erzurum’da yapılan şampiyonanın finali Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi. Türkiye kızak şampiyonasında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Erzurum ve Kastamonu kızak türleriyle yapılan yarışmada, büyükler, gençler ve minik yıldızlar olmak üzere üç kategoride yarışıldı. 2 bin 100 rakımlı Yedikuyularda, oldukça zorlu bir parkurda kıyasıya geçen yarışın finalini, erkeklerde birinciliği Kastamonu’dan Yetkin Turan, ikinciliği Kastamonu’dan Tufan Ersöz, üçüncülüğü ise Kars’tan Mert Enes Keskin aldı.

Gençlerde; Bursa’dan Halil İbrahim Sarı birinci, Kastamonu’dan Gökhan Çimen Ağlı ikinci, Kastamonu’dan Selahaddin Ersöz üçüncü oldu. Minik yıldızlarda Arda Muhammed Mustafaoğlu birinci, Yiğit Keremikinci, Emre Hızlı üçüncü oldu.

Bayanlar büyükler kategorisinde Artvin’den Şevval Aleyna Yıldırım birinci, Kastamonu’dan Beste Berberoğlu ikinci , Gamze Berberoğlu üçüncü oldu. Yıldızlarda Ülkü Sena Efendioğlu birinci, Gamze Avcı ikinci, Ceyda Ilgın Altıntaş üçüncü oldu. Miniklerde ise Betül Mıstaçoğlu birinci, Özlem Akalın ikinci, Rahime Dal üçüncü oldu.

Erzurum kızağında ise büyüklerde Muhammed Emin Şahin birinci, Oğuzhan Şimşek ikinci, Metehan Önder üçüncü oldu.

Gençlerde ise Murat Aksakallı birinci, İbrahim Duran ikinci, Muhammed Reşit Sayim üçüncü oldu.Yıldızlarda Yunus Yıldırım birinci, Alpaslan Şimşek ikinci, Erdem Yıldırım ise üçüncü oldu.

Kızak yarışlarından sonra bölgede bir de kar üzerinde geleneksek güreş yapıldı. Burada ağır sıklet dalında Halil Hopur birinciliği göğüslerken Mücahit Demir ikinci, Enes Bandırma ise üçüncü oldu.

Mücadeleler sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.