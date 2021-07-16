Türkiye geçilmedi geçilemez!

Hakkı Bilir İstanbul

Kumpaslar, muhtıralar, darbe teşebbüsler, andıçlar, düzmece ses kayıtları, kardeşliğimiz hedef alan kanlı organizasyonlar, organize terör saldırılarıyla milli bütünlüğümüz yerle yeksan edilmek istendi. Milletimiz ise eşsiz feraseti sayesinde alçak planları bozdu ve ülkemizin geçilemeyeceğini tüm dünyaya deklare etti.

Provokasyonlara karşı uyanık olduk

Stratejist Murat Akan, “Söz konusu vatan olduğunda milletimiz her türlü görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıyor ve dünyada eşi benzeri görülmemiş bir feraset örneği sergileyerek kenetleniyor. Çanakkale’den, milli mücadeleden miras ruh ayağa kalkıyor. Darbelerle, kumpaslarla, karanlık eylemlerle, organize terör saldırılarıyla Türkiye’de iç karışıklık çıkarmak istediler. Fakat başaramadılar. 83 milyon her bir ferdimiz Türkiye’nin geçilmeyeceğini gösterdi” dedi. 15 Temmuz’un milat olduğunu kaydeden Akan, “Milyonlarca insan aynı ruh ve inançla sokağa döküldü. Senkronize bir şekilde darbe ve darbecilere direndi. Bu bakımdan önemli bir dönüm noktasıdır. Milletimiz dün olduğu gibi bugün de hiçbir provokasyon girişimine müsaade etmeyecektir” şeklinde konuştu.

Yüreklerimiz toplu atıyor

Siyaset bilimci Ferhat Çakır, “Türkiye tarihine baktığımızda milli meselelerde bir kenetlenme olduğunu görürsünüz. Bu nedenledir ki dış güçler ve yerli işbirlikçileri ülkemizi karıştıramadılar. Çünkü milletimiz hiçbir zaman provokasyona gelmedi. Defalarca denediler her defasında hüsrana uğradılar. Milletimiz kardeşlik hukukunu bütün farklılıklara rağmen korumasını bildi ve ülkesini dış güçlere yem etmedi” ifadelerini kullandı. Milletimizin olası provokasyonlara karşı uyanık olması gerektiğini vurgulayan Çakır, “Karanlık odaklar hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Hassas noktalarımızı kaşıyacaklardır. Böylece bizleri zayıf düşürmek isteyeceklerdir. Sinelerimizin vatanımız için toplu attığını göstermeliyiz” dedi.

