  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Sarı Lacivertliler deplasmanda rahat kazandı

Kutsal heyecan doruğa ulaştı: Hac kuraları 5 Kasım’da çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Casusluk soruşturması olay ifade! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

Ürdün Kralı'ndan İsrail ağzı

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı

Yunanlılar kıskançlık krizinde… İngiltere Başbakanı Starmer, Kaan’ı çok beğendi
Aktüel Türkiye Gazze’de İDDEF Sahada; Savaş sonrası kalkınma seferberliği başladı
Aktüel

Türkiye Gazze’de İDDEF Sahada; Savaş sonrası kalkınma seferberliği başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gazze, iki yıl süren ağır bombardımanların ardından yeniden diriliş sürecine girdi. Türkiye’yi temsilen bölgede bulunan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), yıkıcı savaşın harabeye çevirdiği şehirlerde hayatın yeniden filizlenmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Gazze Sivil Savunması’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, özellikle en büyük yıkımın yaşandığı Han Yunus ve Refah bölgelerinde yoğunlaşıyor. Enkaz kaldırma ve moloz temizleme faaliyetlerine destek veren İDDEF ekipleri, bir yandan sokakları yeniden açıyor diğer yandan ise barınma, gıda, eğitim ve geçim kaynaklarını ayağa kaldırmak için yoğun çaba gösteriyor.

İDDEF’in katkı sunduğu bu süreç, kısa vadeli yardımların ötesine geçerek, kalkınma odaklı kalıcı bir yeniden inşa hamlesine dönüşmüş durumda.

İDDEF ekipleri, yerel sivil savunma kurumlarıyla birlikte hareket ederek savaşın yıktığı altyapıyı ayağa kaldırmak, şehirleri yeniden yaşanabilir hale getirmek için çalışıyor.

Gazze’de yıllardır kesintisiz faaliyet yürüten kuruluşlar arasında yer alan İDDEF, Türkiye’nin insani yüzünü temsil eden bir dayanışma hattı oluşturuyor. Kurumun bölgede yürüttüğü çalışmalar, savaş sonrası dönemde toplumsal hayatın yeniden canlanmasına somut katkılar sağlıyor.

Çalışmalara destek olmak isteyen vatandaşlarımız kurumun resmi web sitesi olan iddef.org’tan online bağış yaparak Gazze'nin yeniden kalkınması sürecine destek olabiliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!
Gündem

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

İlker Karagöz'ün Çalar Saat programına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ‘iktidar sizi çağırsa gider misiniz’ sorusu..
Gazeteci Nedim Şener’den çarpıcı tespitler! Ekrem İmamoğlu bunların aparatı
Gündem

Gazeteci Nedim Şener’den çarpıcı tespitler! Ekrem İmamoğlu bunların aparatı

CHP’li eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı casusluk soruşturmasını Ekol TV’de değerlendiren gaze..
AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti: Selim Temurci Akit TV’de açıkladı
Siyaset

AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti: Selim Temurci Akit TV’de açıkladı

Akit TV’de Murat Şahin’in sunduğu ‘Gün Başlıyor’ programında konuşan İstanbul Milletvekili Dr. Selim Temurci, AK Partiye geçiş iddialarına c..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23