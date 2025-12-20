  • İSTANBUL
Eğitim Bakan Osman Aşkın Bak burslarda artış olacağının müjdesini verdi KYK Burslarına zam
Bakan Osman Aşkın Bak burslarda artış olacağının müjdesini verdi KYK Burslarına zam

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi maddeleri görüşmelerinde konuştu. Bak yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz için yeni bir artış söz konusu, bunu yakında açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

"BURSLARDA YENİ BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU"

Bak yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz için yeni bir artış söz konusu, bunu yakında açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

