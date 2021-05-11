Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden dört dörtlük komedi

Her fırsatta "medya baskı altına alınıyor" diyerek yaygara koparmaya çalışan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) ne denli taraf tutan bir kuruluş olduğu bir kez daha belgelendi.

"Basına Özgürlük" nutukları atan ancak diğer yandan işlerine gelmeyince İstanbul Sözleşmesi’nin tehlikelerine dikkat çeken Abdurrahman Dilipak’ı ihraç eden TGC'nin düzenlediği 2020 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nin kazananları belli oldu.

TGC, CHP'nin tetikçiliğini yapan, yalan ve algı dolu haberlerle AK Parti hükümetini karalamayı kendine görev edinen medya organlarına ödüller yağdırdı.

Cumhuriyet ve Birgün'ün gazeteci görünümlü provokatörlerine ödüller saçan TGC'nin bu taraflı tutumu büyük tepkiyle karşılandı.

TGC'den dört dörtlük komedi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, "Çamur at izi kalsın" şeklinde bir yayın politikası izleyen CHP yandaşı Cumhuriyet ve Birgün'ün muhabirlerine 4 dalda ödül dağıtıldı.

TGC'nin ödül tiyatrosunda Birgün'den Mustafa Mert Bildircin, İsmail Arı, Eren Tutel, Uğur Şahin, Cumhuriyet'ten ise Işıl Özgentürk, İklim Öngel, Zehra Özdilek ve Kurtuluş Arı'ya ödül verildi.