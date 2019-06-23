Türkiye Gazeteciler Cemiyeti böyle deşifre edildi: Komünist bir ekip tarafından ele geçirilmiş durumda

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

Gazeteci, Sinema Eleştirmeni ve Akademisyen Ali Murat Güven, muhafazakar gazetecileri yıllardır yok sayan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) ayrımcı tavrını sosyal medyadan deşifre etti. Ali Murat Güven, üye olmak için başvuru yaptığı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin, üyelik şartlarını fazlasıyla karşılamasına rağmen kendisini üyeliğe kabul etmediğini belirterek, “TGC, başta genel başkanı Turgay Olcayto olmak üzere, Evrensel gazetesi mensubu komünist bir ekip tarafından ele geçirilmiş durumdadır.” diye yazdı.

Gazeteciliği solculara ve komünistlere hak gören ve üye işlemlerinde tüzüğüne aykırı şekilde ayrımcılık yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteci ve Sinema Eleştirmeni Ali Murat Güven’in üyelik başvurusunu kabul etmedi. Ali Murat Güven, TGC’nin ayrımcı tutumunu sosyal medya hesabından eleştirdi.

TGC’yi rezil etmek adına paylaşıyorum

Twitter adresinden paylaştığı bir dizi mesajda, daha önce de eleştirdiği Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni, ayrımcılıklarını ortaya koyma ve rezil etme adına bir kez daha eleştirdiğini belirten Ali Murat Güven, TGC’nin belli bir kesimin eline geçmiş bir kurum olduğunu şu ifadelerle anlattı:

“Geçenlerde bir kez daha paylaşmıştım. İlgili kurumu rezil etmek adına bir kez daha paylaşayım. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Cemiyet'in internet sitesindeki bütün üyelik başvuru kurallarına harfiyen uymama ve istenenlerden de iki kat fazlası meslekî referansa sahip olmama rağmen, hiçbir ekstra yetki ya da unvan taşımayan dümdüz, alelade, sıradan üyelik başvurumu, 9 aylık bir bekletmenin sonunda GEREKÇESİZ olarak reddetti. Başvuruyu Haziran-2018'de yapmıştım. Cevabı ise Şubat-2019'da, telefonda, şifahen ve kavga dövüş alabildim. Ret gerekçesini sorduğumda, ‘Gerekçesi yok’ dediler. Ret cevabını bana yazılı olarak iletmelerinin Dernekler Kanunu uyarınca yasal bir yükümlülük olduğunu hatırlattım, onu da yapmadılar. 1946 yılında Sedat Simavi ve arkadaşları tarafından kurulan Türkiye Gazeteciler Derneği, tüzüğüne göre, hiçbir ırk, etnik kimlik, siyasî görüş, dinsel inanç, cinsiyet v.b. ayrımı yapmaksızın, profesyonel işi gazetecilik olan ve bunu kanıtlayabilen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını üyeliğe kabul etmek, üçüncü taraflar karşısında basın sektörü çalışanlarının haklarını korumakla görevli bir sivil toplum örgütüdür.”

Bu kadar mesleki tecrübe bile TGC’ye üye olmak için yetmedi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin üyelik başvurusunu gerekçesiz olarak reddetmesinin kendi tüzüğüne bile aykırı olduğuna işaret eden Gazeteci, Sinema Eleştirmeni ve Akademisyen Ali Murat Güven, twitter adresinden paylaştığı mesajını şu cümlelerle sürdürdü:

“Ben, basın-yayın alanında,

1) İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden lisans,

2) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden yüksek lisans sahibiyim.

3) Mesleğe 1985 yılında girdim, ilk imzalı yazım da 1987 yılına aittir.

4) O tarihten itibaren Türk basınının pek çok saygın kurumunda profesyonel sözleşmeli ve sigortalı olarak en alttan en tepeye kadar her konumda görev yaptım.

5) SSK'ya "basın iş kolu"ndan kayıtlıyım ve 01.01.2018'de yine o koddan emekli oldum.

6) 1996'dan beri sarı basın kartı, 2016'dan beri sürekli basın kartı taşıyorum.

7) Yayımlanmış iki gazetecilik kitabım var.

8) İleri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca biliyorum.

9) Halen bir iletişim fakültesinde de öğretim görevlisi olarak meslek dersleri vermekteyim.

Meslek hayatım boyunca almış olduğum ödüllere, takdirnamelere falan da hiç girmiyorum.

Bunlar, TGC'ye düz üye olabilmek için yetmedi.”

TGC bir grup komünist tarafından ele geçirilmiş durumda

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin ayrımcı tutumunu deşifre eden ve eleştiren Gazeteci, Sinema Eleştirmeni ve Akademisyen Ali Murat Güven, “TGC; günümüzde, başta genel başkanı Turgay Olcayto olmak üzere, Evrensel gazetesi mensubu komünist bir ekip tarafından ele geçirilmiş durumdadır ve bu ekip 2013'den bu yana o örgütte kendi fraksiyonuna yakın komünistler haricinde hiçbir basın mensubuna varlık hakkı tanımamaktadır.” ifadeleriyle, TGC’nin yıllardır muhafazakar gazetecilere uyguladığı ayrımcılık ve haksızlığa dikkat çekti.