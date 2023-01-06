Türkiye gaz üretiyor, Batı odun-kömür devrine dönüyor, Batıcı muhalefet çatlıyor... Avrupa'da doğalgaz krizi!
Avrupa'da doğalgaz fiyatı 4 haftadır süren düşüşün ardından yönünü yukarı çevirdi.
Avrupa'da doğalgaz fiyatı, mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıkların tüketimi düşürmesinin ve mart sonunda stokların yüksek bir seviyede kalacakları beklentisinin etkisiyle 4 haftadır süren aşağı hareketin artından yönünü yukarı çevirdi. Doğalgaz fiyatları resmen uçtu. Türkiye ise gaz çalışmalarıyla Avrupa ve yerli işbirlikçilerini kıskançlık krizlerine sokuyor.
Hollanda TTF'de şubat teslimi gaz fiyatı bugün 75 euro/MWh seviyesine kadar yükseldi. Fiyat şu sıralarda düne göre yüzde 7,14 artışla 73,5 euro/MWh seviyesinde.
Avrupa'da gaz fiyatı 26 Ağustos'ta 306 euro/MWh seviyesine kadar çıkmıştı. 2 Aralık'ta ise fiyat 1378 euro/MWh seviyesindeydi.
4 Ocak itibariyle AB üyelerinin gaz depolarının doluluk oranı yüzde 83,35, Almanya'nın depolarında doluluk oranı ise yüzde 90,76 düzeyinde.