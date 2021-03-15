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Spor Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber
Spor

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber

TFF, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in VAR operatörü hakkındaki iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 18:02:00 -
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in VAR operatörü hakkındaki iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçından sonra, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen açıklamalarda bulunmuştur. Bilindiği gibi VAR sistemi, Süper Lig'de 2018-2019 sezonundan bu yana aralıksız olarak uygulanmaktadır. VAR sisteminin teknolojik altyapısı, FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda liglerinin altyapısını sağlayan Hawk-Eye firması tarafından yürütülmektedir. TFF'nin VAR merkezi, uluslararası standarda sahip olmakla beraber, Hawk-Eye görüntü operatörleri maç içerisinde alınan hiçbir kararda söz hakkına sahip değildir. Ofsayt çizgilerinin koyulması ve topa vuruş anlarının belirlenmesi dahil VAR hakemlerinin onaylamadığı herhangi bir işlemi gerçekleştiremez. Tüm bunlar evrensel VAR protokolü gereğince kati kurallardır ve TFF ile IFAB tarafından sürekli denetim altındadır." ifadeleri kullanıldı.

Hawk-Eye firmasında çalışan görüntü operatörlerinin, gereken detaylı geçmiş ve adli sicil taramaları tamamlandıktan sonra işe alındığının ve bunun federasyona bildirildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in iddiaları ile ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübünün, iddialara ilişkin elindeki tüm bilgi, belge ve kanıtları federasyonumuza ve gerekli mercilere iletmesi gerektiğini kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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