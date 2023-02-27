Türkiye Futbol Federasyonu'dan ''Ziya Şengül'' kararı! TFF'den adım: 1 dakikalık saygı duruşu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 28 Şubat-6 Mart tarihlerinde oynanacak olan tüm müsabakalar öncesinde, Hayatını kaybeden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane isimlerinden Ziya Şengül anısına, anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını resmen açıkladı.
TFF'nin sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımız ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve teknik direktörü, futbol yorumcusu Ziya Şengül'ün vefat etmesi sebebiyle, 28 Şubat - 6 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerini kullandı.
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