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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

11 Aralık 2018 Salı 16:21
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 16:21
  1. Futbol

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