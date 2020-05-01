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Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 21:24:08 -
Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Sayın Cengiz'in bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.


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