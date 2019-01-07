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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören: Hiçbir kulübümüz için hakemimizi feda etmeyiz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demiören, MHK hakem seminerinde gündeme dair önemli demeçlerde bulundu.

07 Ocak 2019 Pazartesi 14:55
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören: Hiçbir kulübümüz için hakemimizi feda etmeyiz

Süper Lig'e verilen ilk yarı arasında seminer düzenleyen MHK, FIFA kokartı takacak olan hakemlere kokartlarını takdim etti. Seminerde konuşan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Süper Lig'in ilk yarısını iyi bir şekilde geçirdiklerini belirterek, "Hiçbir takım için hakemlerimizi feda etmeyeceğiz" dedi.

"Hiçbir kulübümüz için hakemimizi feda etmeyiz''

Antalya'da düzenlenen MHK'nin kış seminerinde söz alan Yıldırım Demirören şunları söyledi:

"VAR'ın uygulanmasından dolayı MHK, bazı hakem arkadaşlarımızı dinlendirme kararı aldı, doğru bir karardı. Hiçbir kulübümüz için hakemimizi feda etmeyiz. Hakemlerimizden ricam, maçta size kim hakaret veya küfür ediyorsa, kendisini alkışlayın ki öğrensin. Siz onun seviyesine düşmeyin, onlar sizin seviyenize çıksın. Hakeme bu kadar kolay hakaret edilemez, küfür edilemez. Geçen sen 40 kere hakeme küfür edildi. Bu sene 21 defa edildi. Kimse hakemlerden özür dilemedi ama 'küfür ettim, fazla ceza verildi' tartışıldı. Kardeşim önce saygılı ol. Orada Türk bayrağı, Türk hakemi var. Önce saygıyı öğrenin ki sonra cezasını tartışalım."

"Savcılığa verin''

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'dan ricada bulunan Demirören, şöyle konuştu:

"Biz federasyon olarak veya hakemler olarak kişileri savcılığa veremeyiz ama bizim her aldığımız disiplin kararı Adalet Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Sizden ricamız, bizim hakemlerimize hakaretten dolayı disipline gönderdiğimiz o kişileri savcılığa vermeniz. Çünkü Türk futbolu ancak onlar düzeldiği zaman düzelecek. Çünkü o kişiler hem kulüpleri camiaları temsil ediyor benim hakemim de Türkiye'ye temsil ediyor. O nedenle herkes saygılı davranmalı. Bunu hep beraber kesmek zorundayız. Size maçta kim hakaret ederse kendisini alkışlayın ki öğrensin. Siz onun seviyesine düşmeyin onlar sizin sevinize çıkmak durumunda kalsınlar."

VAR sistemi

"Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR sistemi kullanımı başlayacak. Allah sizlere hakem şansı versin. İlk yarı harika geçti, ikinci yarı bundan daha iyi geçecek."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 14:55
  1. Antalya
  2. Yıldırım Demirören
  3. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı
  4. Süper Lig
  5. Hakem
  6. VAR sistemi

YORUM YAZ

  • Muhdet Muhdet 41 dk önce
    6alatasaray biraz hopladı diye hakemleri dinlendiren, onları kızağa çeken kimdi. Bari açık açık söyleyin. 6alatasaray ve beşiktaş hariç hicbir kulüp için hakemleri ezmeyeceğiz....

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