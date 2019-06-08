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Türkiye-Fransa maçından notlar

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova maçına göre Fransa karşılaşmasında ilk 11'de 3 değişiklik yaptı- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da karşılaşmayı tribünden izledi

08 Haziran 2019 Cumartesi 22:11
Türkiye-Fransa maçından notlar

KONYA (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa ile karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu mücadeleye Moldova maçına göre üç değişiklikle çıktı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin bundan önce oynadığı Moldova maçına göre Fransa karşılaşmasında ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Moldova maçında ilk 11'de görev verdiği Deniz Türüç, Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Fransa karşısında Cengiz Ünder, İrfan Kahveci ve Kenan Karaman'a şans tanıdı.

Emre Belözoğlu'nun yokluğunda Burak Yılmaz sahaya takım kaptanı olarak çıktı.


- Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu tribünde


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile karşılaşmayı tribünden takip etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın tribünleri karşılaşma öncesinde tamamen doldu.

Stadın çatısına 45 Türk bayrağı asılırken, seyirciler için de koltuklara 42 bin Türk bayrağı bırakıldı. Stadın dışındaki aydınlatma direklerine de 50 Türk bayrağı asıldı.

Yaklaşık 2 bin 100 Fransız taraftar da takımlarını desteklemek için tribündeki yerlerini aldı.


- Milli takıma coşkulu karşılama


A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

Ay-yıldızlı ekibi "Türkiye" tezahüratlarıyla karşılayan çok sayıda taraftar, kırmızı-beyaz meşale yaktı.


- Maçta geniş güvenlik önlemi

Konya Emniyet Müdürlüğü, maçın oynanacağı stat ve çevresi ile kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Stat ve çevresinde yaklaşım 4 bin polis görevlendirilirken, stada giren futbolseverler de detaylı üst aramasından geçirildi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 22:11
  1. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
  2. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş
  3. EURO 2020
  4. Futbol
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