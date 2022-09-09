  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye - Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Spor

Türkiye - Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Erkek Basketbol takımımızın Fransa'ya karşı oynayacağı EuroBasket son 16 turu maçının detayları belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 13:43:00 -
Türkiye - Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Erkek Basketbol takımımızın Fransa'ya karşı oynayacağı EuroBasket son 16 turu maçının detayları belli oldu.

Türkiye - Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 12 Dev Adam A grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kalmayı başardı. A Milli Erkek Basketbol takımımız son 16 turunda Berlin'de Fransa ile karşılaşacak.

12 Dev Adam mücadeleyi kazanması halinde çeyrek finale çıkacak.Milli takımımız Fransa'yı elemesi halinde çeyrek finalde Sırbistan - İtalya maçının galibi eşleşecek.

Peki, Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak.? İşte kritik maçın detayları..

Türkiye - Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? #1

Türkiye - Fransa maçı ne zaman oynanacak?
Türkiye ile Fransa'nın karşı karşıya geleceği Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçı 10 Eylül (yarın) Cumartesi günü saat 13.00'te başlayacak.

Arena Berlin'de oynanacak Türkiye - Fransa maçı NTV ekranlarından naklen yayınlanacak.

 

Göçmen salçası lütenitsa: Bulgaristan lutenitsa, Boşnak sosu tarifi nasıl yapılır? Orjinal lutenitsa Balkan sosu
Göçmen salçası lütenitsa: Bulgaristan lutenitsa, Boşnak sosu tarifi nasıl yapılır? Orjinal lutenitsa Balkan sosu

Kadın - Aile

Göçmen salçası lütenitsa: Bulgaristan lutenitsa, Boşnak sosu tarifi nasıl yapılır? Orjinal lutenitsa Balkan sosu

Bu tariften sabahları 4 kaşık alın, kolesterole, tıkanmış damarlara veda edin
Bu tariften sabahları 4 kaşık alın, kolesterole, tıkanmış damarlara veda edin

Sağlık

Bu tariften sabahları 4 kaşık alın, kolesterole, tıkanmış damarlara veda edin

Dünya rotayı Türkiye'ye kırdı! İHBİR Başkanı: Talebe yetişemiyoruz
Dünya rotayı Türkiye'ye kırdı! İHBİR Başkanı: Talebe yetişemiyoruz

Ekonomi

Dünya rotayı Türkiye'ye kırdı! İHBİR Başkanı: Talebe yetişemiyoruz

Kuru dut suyunun şaşırtıcı faydaları: Yoğurt ve kuru dutu karıştırın veya kuru dutu kaynatıp için
Kuru dut suyunun şaşırtıcı faydaları: Yoğurt ve kuru dutu karıştırın veya kuru dutu kaynatıp için

Kadın - Aile

Kuru dut suyunun şaşırtıcı faydaları: Yoğurt ve kuru dutu karıştırın veya kuru dutu kaynatıp için

Rusya: Kabil'deki patlama Afganistan ile diyaloğu etkilemeyeceğini söyledi
Rusya: Kabil'deki patlama Afganistan ile diyaloğu etkilemeyeceğini söyledi

Dünya

Rusya: Kabil'deki patlama Afganistan ile diyaloğu etkilemeyeceğini söyledi

İbn-i Sina’nın inanılmaz reçetesi! Bu gıda kansere dahi derman oluyor!
İbn-i Sina’nın inanılmaz reçetesi! Bu gıda kansere dahi derman oluyor!

Sağlık

İbn-i Sina’nın inanılmaz reçetesi! Bu gıda kansere dahi derman oluyor!

Dolar ve altın uzmanı İslam Memiş yatırımcıyı uyardı! Piyasaları FED ateşi sardı
Dolar ve altın uzmanı İslam Memiş yatırımcıyı uyardı! Piyasaları FED ateşi sardı

Ekonomi

Dolar ve altın uzmanı İslam Memiş yatırımcıyı uyardı! Piyasaları FED ateşi sardı

Lucescu'dan büyük küstahlık!
Lucescu'dan büyük küstahlık!

Spor

Lucescu'dan büyük küstahlık!

Kışlık domates sos nasıl yapılır? Makarna için domates sosu ve kahvaltılık kolay domates sosu tarifleri
Kışlık domates sos nasıl yapılır? Makarna için domates sosu ve kahvaltılık kolay domates sosu tarifleri

Kadın - Aile

Kışlık domates sos nasıl yapılır? Makarna için domates sosu ve kahvaltılık kolay domates sosu tarifleri

Tahıl koridoru anlaşması: ABD'den tahıl anlaşmasına ilişkin açıklama geldi
Tahıl koridoru anlaşması: ABD'den tahıl anlaşmasına ilişkin açıklama geldi

Dünya

Tahıl koridoru anlaşması: ABD'den tahıl anlaşmasına ilişkin açıklama geldi

Elon Musk davasını zora sokacak: Twitter'dan 7 milyon dolarlık sus payı
Elon Musk davasını zora sokacak: Twitter'dan 7 milyon dolarlık sus payı

Aktüel

Elon Musk davasını zora sokacak: Twitter'dan 7 milyon dolarlık sus payı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23