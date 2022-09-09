Türkiye - Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Erkek Basketbol takımımızın Fransa'ya karşı oynayacağı EuroBasket son 16 turu maçının detayları belli oldu.
A Milli Erkek Basketbol takımımızın Fransa'ya karşı oynayacağı EuroBasket son 16 turu maçının detayları belli oldu.
Türkiye - Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 12 Dev Adam A grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kalmayı başardı. A Milli Erkek Basketbol takımımız son 16 turunda Berlin'de Fransa ile karşılaşacak.
12 Dev Adam mücadeleyi kazanması halinde çeyrek finale çıkacak.Milli takımımız Fransa'yı elemesi halinde çeyrek finalde Sırbistan - İtalya maçının galibi eşleşecek.
Peki, Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak.? İşte kritik maçın detayları..
Türkiye - Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? #1
Türkiye - Fransa maçı ne zaman oynanacak?
Türkiye ile Fransa'nın karşı karşıya geleceği Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçı 10 Eylül (yarın) Cumartesi günü saat 13.00'te başlayacak.
Arena Berlin'de oynanacak Türkiye - Fransa maçı NTV ekranlarından naklen yayınlanacak.
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