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Ekonomi Türkiye Fırıncılar Federasyonu’ndan yeni halk ekmek büfeleri için teklif
Ekonomi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu’ndan yeni halk ekmek büfeleri için teklif

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açılması planlanan 142 halk ekmek büfesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 10:55:00 -
Türkiye Fırıncılar Federasyonu’ndan yeni halk ekmek büfeleri için teklif

Balcı, ‘Vatandaşa ucuz ekmek vereceğiz’ söylemiyle ekmek üzerinden siyaset yapıldığını vurguladı. Balcı, şu görüşleri paylaştı: “Ucuz ekmeği halka ulaştırma konusunda kaygınız varsa biz devreye girebiliriz. İstanbul’da ihtiyaç duyulan yerlere açılacağı söylenen büfelerde satılacak ekmeği, fırınlarımız aracılığıyla hiçbir ticari fayda sağlamadan satabiliriz. İhtiyaç hasıl olan yerlerdeki fırınlarımız saat 20.00’a kadar kendi mekânlarında, halk ekmek fiyatından bu ürünleri vatandaşlarımıza ulaştırabilir. Kapımız bu konuda İBB Halk Ekmek Fabrikası’na sonuna kadar açıktır.”

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