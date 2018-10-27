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Türkiye Finans’tan 440 milyonluk sertifika

Türkiye Finans’ın iştiraki TF Varlık Kiralama A.Ş’nin halka arz yöntemiyle ihracını gerçekleştirdiği 440 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının satışının tamamlandığına dair özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 10:11
Türkiye Finans’tan 440 milyonluk sertifika

Türkiye Finans’ın iştiraki TF Varlık Kiralama A.Ş’nin, 440 milyon lira değere ulaşan kira sertifikası ihracı, 22 Ekim 2018 tarihinde 95 gün vadeli olarak yurt içi piyasaya sunuldu.

Halka arz yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen 440 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının satışının tamamlandığına ilişkin özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı. Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, “Türkiye Finans olarak 440 milyon lira tutarındaki bu kira sertifikası ihracımız ile 2018 yılında Ekim ayı sonu itibariyle toplamda 2,9 milyar lira ihraç tutarına ulaştık. Sektörü yüksek finansmanla destekleme arzumuz sayesinde bundan sonra da her ay gerçekleştirdiğimiz ihraçlara yenisini ekleyerek üretim ve insana dayalı ekonomik faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edecek; kaynak çeşitliliğini artıracağız” dedi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 10:11
  1. Türkiye Finans
  2. TF Varlık Kiralama A.Ş
  3. Halka arz
  4. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
  5. Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun

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