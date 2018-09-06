Türkiye Finans’tan 170 milyonluk kira sertifikası

Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, konuya ilişkin açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Türkiye Finans olarak her ay gerçekleştirdiğimiz kira sertifikası işlemlerine bir yenisini daha ekleyerek, Eylül ayında da 150 milyon TL tutarlı kira sertifikası halka arzımızı, gelen fazla talebe istinaden 170 milyon TL tutarla tamamladık. Türkiye’de reel sektörün finansmanında kira sertifikası ihracını uygulayan ilk katılım bankası olarak, yılın ilk 9 ayında 1,7 milyar TL’nin üzerinde elde ettiğimiz ihraç tutarıyla kira sertifikaları alanında yüksek finansmanla sektördeki söz sahipliğimizi sürdürmeye ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye devam edeceğiz.”