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Türkiye Finans’tan 170 milyonluk kira sertifikası

Türkiye Finans Bankası’nın iştiraki TF Varlık Kiralama A.Ş’nin ek satışla 170 milyon TL değere ulaşan kira sertifikası ihracı, 3 Eylül 2018 tarihinde 81 gün vadeli olarak yurt içi piyasaya sunuldu.

06 Eylül 2018 Perşembe 10:02
Türkiye Finans’tan 170 milyonluk kira sertifikası

Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, konuya ilişkin açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Türkiye Finans olarak her ay gerçekleştirdiğimiz kira sertifikası işlemlerine bir yenisini daha ekleyerek, Eylül ayında da 150 milyon TL tutarlı kira sertifikası halka arzımızı, gelen fazla talebe istinaden 170 milyon TL tutarla tamamladık. Türkiye’de reel sektörün finansmanında kira sertifikası ihracını uygulayan ilk katılım bankası olarak, yılın ilk 9 ayında 1,7 milyar TL’nin üzerinde elde ettiğimiz ihraç tutarıyla kira sertifikaları alanında yüksek finansmanla sektördeki söz sahipliğimizi sürdürmeye ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye devam edeceğiz.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 10:02
  1. Türkiye Finans
  2. Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun

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