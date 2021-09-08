Türkiye Finans’a 4 uluslararası ödül

Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, iş dünyası için büyük önem taşıyan, dünyanın en iyi şirketlerinin ve en iyi insan kaynakları projelerinin değerlendirildiği uluslararası yarışmalardan peş peşe ödül almış olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Türkiye Finans olarak insan kaynakları alanında hayata geçirdikleri yenilikçi çalışmaların bağımsız kurumlar tarafından ödülle taçlandırılmasının ne kadar doğru ve fayda yaratan işlere imza attıkların gösterdiğini ifade eden Büyükyıldırım, şunları kaydetti: “Çalışanların yetkinlik ve yönetsel becerilerini geliştirmesi ve yeni genç mezun arkadaşlarımızın finans sektörüne kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen projelerimiz ile ödül almak en güçlü motivasyon kaynaklarımızdandır. Çabalarımızın iş dünyasının projelerinin ödüllendirildiği uluslararası ödüllere layık görülmesi doğru bir yolda olduğumuzun kanıtı oldu. Türkiye Finans olarak farklı ve inovatif projelerimizle hem kurumumuza hem sektörümüze başarılar kazandırarak çalışmalarımıza aynı hızda devam edeceğiz.”