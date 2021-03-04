Türkiye Finans ilk 10’a girmeyi hedefliyor

Akşam, hedeflerinin ise Türkiye’nin en büyük ilk 10 bankası arasına girmek olduğunu açıkladı. 2020’yi yüzde 55 büyümeyle kapattıklarını da dile getiren Akşam, pandemi döneminde toplumun farklı kesimlerine özel destekler sunduklarını ifade etti.

Dijitalleşmeye odaklandı

Kurum içinde dijital dönüşüm süreci başlattıklarını kaydeden Akşam, şunları söyledi: “Şu anda Bilgi Sistemleri Departmanımızdaki insan kaynağımızın yaklaşık yüzde 65’i dönüşüm projelerine odaklı biçimde çalışıyor. Bu da demek oluyor ki Bilgi Sistemleri ekibimizin yarısından fazlası mevcut süreçlerimizi korumak ve geliştirmekten çok mevcutların yerine koyabileceğimiz yeni süreçler oluşturabilmeyi merkeze oturttu. Dijital dönüşümün değerine inanmak ve bu yola baş koymak nereden bakarsanız bakın bir cesaret gerektirir. Dijitalleşme, ‘konfor alanlarına hapsolmama ve her zaman mevcudu sorgulayarak yenisini ortaya koyma’ cesareti demektir.” Akşam, dijitalleşme vizyonunu bütüncül bir yaklaşımla mobil kanalların ötesine taşımayı amaçladıklarına dikkat çekti.

Müşteri adedini arttırdı

Murat Akşam, 2020 yılında aktif mobil müşteri sayısını önceki yıla göre yüzde 39; dijital işlem hacimlerini ise yüzde 47 arttırdıklarına işaret etti. Dijitalden müşteri başvuru sayısını üç, müşteri edinim sayısını ise iki katına çıkardıklarını bildirdi. Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz ise dijital kanallar üzerinden müşteri edinimine start veren ilk bankalardan biri olduklarını vurguladı. Özdeniz, uygulamayı ilk etapta internet sitesi üzerinden başlattıklarını ardından kuryeyle gerekli belgelerin temin edilmesinin ardından hızlıca tamamladıklarını aktardı.