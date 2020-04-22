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Aktüel

Türkiye, Filistin’e Covid-19 salgını nedeniyle yardım yapacak

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin korona virüsle mücadele eden Filistin’e tıbbi ve mali yardım yapacağı bildirildi.

2020-04-22 23:25:07 -
Türkiye, Filistin’e Covid-19 salgını nedeniyle yardım yapacak

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin korona virüsle mücadele eden Filistin’e tıbbi ve mali yardım yapacağı bildirildi.



Türkiye, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele eden ülkelere yardımını sürdürüyor. Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin korona virüsle mücadelede kapsamında Filistin’e tıbbi ve mali yardımda bulunacağı duyuruldu. Açıklamada, Filistin’in korona salgınıyla mücadeledeki çabalarının desteklenmesi amacıyla 5 milyon dolar yardım yapılacağı, ayrıca çok sayıda maske, özel kıyafet ve tıbbi ekipman gönderileceği aktarıldı.



Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki’nin, yapılacak yardım için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk hükümetine teşekkür ettiği ifade edildi.

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