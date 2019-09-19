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Türkiye, FIBA sıralamasında 2 basamak yükseldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) dünya sıralamasında iki basamak yükseldi.

19 Eylül 2019 Perşembe 15:50
Türkiye, FIBA sıralamasında 2 basamak yükseldi

İspanya'nın şampiyon tamamladığı 2019 Dünya Kupası'nın bitmesiyle FIBA, dünya sıralamasını güncelledi.

İki basamak yükselen Türkiye, 524,6 puanla 15. oldu.

Listenin zirvesinde bulunan ABD 786,4 puanla yerini korurken 731,5 puanlı İspanya 2. sırada kaldı. 

Avustralya, 8 sıra birden atlayarak 673,6 puanla dünya sıralamasında 3'üncülüğe çıktı.

Öte yandan, FIBA sıralamasına göre 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak son 8 ülke Afrika'dan Angola ve Senegal, Amerika'dan Uruguay ile Meksika, Asya'dan Çin ve Güney Kore, Avrupa'dan Hırvatistan ile Slovenya oldu.  

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:50
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