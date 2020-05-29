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Gündem

Türkiye farkını bir kez daha ortaya koydu: Avrupalı siyasetçi "yorum yok" diyerek paylaştı

Hollanda’da Özgürlük Partisi’nin eski üyesi siyasetçi Arnoud Van Doorn, Twitter jesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla Türk ve Amerikan polisinin farkını gözler önüne serdi. Hollandalı siyasetçi, ırkçılıkla gündeme gelen Amerikan polisinin bir siyahiyi ezdiği kare ile Türk polisinin bir vatandaşı sırtında taşıdığı kareyi paylaşarak "Yorum yok" diye yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:21:00 -
Türkiye farkını bir kez daha ortaya koydu: Avrupalı siyasetçi "yorum yok" diyerek paylaştı

ABD'de son günlerde daha da artan polis şiddeti ve ırkçılığını eleştiren Hollanda Özgürlük Partisi'nin eski üyesi ve Lahey Şehir Birlik Partisi Konseyi Üyesi Arnoud Van Doorn, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'yi gururlandıracak bir paylaşımda bulundu.

Türkiye farkını ortaya koydu

Hollandalı siyasetçi Doorn, ırkçılıkla gündeme gelen Amerikan polisinin bir siyahiyi ezdiği kare ile Türk polisinin bir vatandaşı sırtında taşıdığı kareyi paylaşarak 'Yorum yok' anlamına gelen 'No comment' sözünü yazdı. Doorn'un tweeti gururlandırırken Amerika'daki ırkçılığı, Türkiye'deki alçak gönüllülüğü gözler önüne serdi.

Tokat Emniyeti paylaşmıştı

Doorn'un paylaştığı fotoğraf Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılmıştı. Bir polis memuru ayağı kırılan bir kadının sırtında taşımasına dair fotoğrafı paylaşmış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu' da bu fotoğrafı paylaşarak "Bu fotoğraf her şeye bedel. Türk Polisi" yazmıştı.

2013 yılında Müslüman olmuştu

Hollanda'da ırkçı ve İslam düşmanı politikacı olarak tanınan Geert Wilders'ın parti arkadaşı Arnoud Van Doorn 2013 yılında Müslüman olmuştu. Doorn, İslam dinini seçtiğini Twitter üzerinden duyururken, "Hayata yeni bir başlangıç yaptığını" söylemişti. Doorn Twitter'dan kelime-i şehadet getirmişti.

Sabah

 

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