Türkiye Fair Play Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Türkiye Fair Play Ödülleri'nin sahipleri belli oldu25 Temmuz 2019 Perşembe 14:42
İSTANBUL (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından verilen 2018 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazanan isimleri açıklandı.
Olimpiyatevi'nde düzenlenen toplantıda "Sportif Davranış", "Sportif Kariyer" ve "Sportif Tanıtım" dallarında büyük ödül, şeref diploması, kutlama mektubu ve toplumsal fair play ödülü kazananlar açıklandı.
TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı ve Avrupa Fair Play Birliği İkinci Başkanı Erdoğan Arıpınar, konuşmasında fair play ödüllerinin öneminden bahsetti.
- Sportif Fair Play Davranış Dalı
Büyük ödül: Yıldırımbosna Spor Kulübü
Şeref diploması: Panagiotis Iordanou
Kutlama mektubu: Konya Basketbol İl Temsilciliği, Erdem Yağız, Sevtun Doğar Daldaban
- Sportif Fair Play Kariyer Dalı
Büyük ödül: Yılmaz Tokatlı
Şeref diploması: Mehmet Samsa, Draşhan Arda
Kutlama mektubu: Fehime Özkan
- Sportif Fair Play Tanıtım Dalı:
Büyük ödül: Kızlar Sahada Organizasyonu
Şeref diploması: Hüseyin Gümüş, Ümit Sarıkaya, Yasemin Adar
Kutlama mektubu: Ahmet Uysal, Hüseyin Buğa, Recep Cengiz
- Toplumsal Fair Play Ödül Sahibi: Eşe Ciğerci, Nuri Şahin
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