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Türkiye Fair Play Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:42
Türkiye Fair Play Ödülleri'nin sahipleri belli oldu


İSTANBUL (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından verilen 2018 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazanan isimleri açıklandı.

Olimpiyatevi'nde düzenlenen toplantıda "Sportif Davranış", "Sportif Kariyer" ve "Sportif Tanıtım" dallarında büyük ödül, şeref diploması, kutlama mektubu ve toplumsal fair play ödülü kazananlar açıklandı.

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı ve Avrupa Fair Play Birliği İkinci Başkanı Erdoğan Arıpınar, konuşmasında fair play ödüllerinin öneminden bahsetti.

- Sportif Fair Play Davranış Dalı

Büyük ödül: Yıldırımbosna Spor Kulübü

Şeref diploması: Panagiotis Iordanou

Kutlama mektubu: Konya Basketbol İl Temsilciliği, Erdem Yağız, Sevtun Doğar Daldaban


- Sportif Fair Play Kariyer Dalı

Büyük ödül: Yılmaz Tokatlı

Şeref diploması: Mehmet Samsa, Draşhan Arda

Kutlama mektubu: Fehime Özkan


- Sportif Fair Play Tanıtım Dalı:

Büyük ödül: Kızlar Sahada Organizasyonu

Şeref diploması: Hüseyin Gümüş, Ümit Sarıkaya, Yasemin Adar

Kutlama mektubu: Ahmet Uysal, Hüseyin Buğa, Recep Cengiz


- Toplumsal Fair Play Ödül Sahibi: Eşe Ciğerci, Nuri Şahin

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:42
  1. fair play
  2. TMOK
  3. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi

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