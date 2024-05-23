Türkiye F-35 tedarikine 'noktalı virgül' koydu! Peki, Milli Muharip uçak KAAN mı daha iyi F-35 mi? Benzerliği ortaya çıktı

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçağı KAAN’la ilgili önemli gelişmeleri paylaştı. “Milli savaş uçağımız KAAN, ülkemizin bekası için %100 yerli olmak zorundadır.” diyen Kotil, sözlerini şöyle sürdürdü: Motoru da yapıyoruz, mecburuz. İnşallah 2028-2029 yıllarında KAAN’ı kendi motorumuzla uçuracağız. Bu kadar önemli bir teknolojide herhangi bir ülkeye bağımlı olamayız. Bu uçak, F-35‘den iyi bir uçak. F-35, 6 ton taşıyor; bu 10 ton taşıyor mühimmat olarak. Bu 2 motorlu o tek motorlu. 2 motor daha çok enerji, daha uzağı aydınlatan radarlar demektir.

“KRALLARIN KRALI” KAAN

Kaan, proje adıyla Milli Muharip Uçak (MMU), TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin 2020’li yılların sonunda seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı beşinci nesil jet muharip uçak olması bekleniyor. Çift motorlu, düşük görünürlük, sensör füzyonu, hava-hava ve havadan-yere hakimiyetlerde üstün özellikleri bulunan uçak, hava kuvvetlerinde bulunan F-4 ve F-5 savaş uçaklarının yerini alması hedefleniyor. KAAN Geliştirilmesi Projesi Sözleşmesi, SSB ile 05 Ağustos 2016 tarihinde imzalandı. 17 Mart 2023’te ilk kez piste çıkan MMU’nun adı 1 Mayıs 2023’te KAAN olarak duyuruldu. Aslı Türk halklarına dayanan Kaan ismi, “yönetici” ya da “Kralların Kralı” anlamına geliyor. Milli Muharip Uçak KAAN ilk olarak 21 şubat 2024 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. İkinciuçuşunu ise 6 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirerek hedef doğrultusunda ilerliyor.

KAAN Mı? F35 Mi?

Türkiye, Rusya’dan S-400 alması sonrası ABD tarafından F-35 programından çıkarıldı. KAAN ve F-35’in karşılaştırmasında, ABD yapımı uçağın daha ilk analizlerde eşit ölçülere yakın olduğunu gösteriyor. KAAN, iki motorlu bir uçak olmasına rağmen arkadan çıkardığı ısı 1.500 dereceden aşağıda gösteriliyor. F-35’te ise bu ısı 2 bin derecenin üzerinde oluyor. Bu da KAAN’ın termal ısı açısından görünmezlik özelliğinde ABD yapımı F-35’ten daha başarılı yapıyor. Ayrıca ABD uçağında bulunan radar sistemi 20 sene öncesine ait özellikleri barındırıyor. KAAN’ın ise radar özelliklerinin daha da gelişmiş olacak. Bunlarla birlikte F-35 haricinde 5’inci nesil olarak kabul edilen dünyadaki diğer bazı muharip uçaklar olarak Rusya’nın Su-57’si ve Çin’in J-20’si gösteriliyor.

KAAN NE KADAR YERLİ?

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye’nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024’te gerçekleştirmişti. Ülke ve dünya çapında yankı uyandıran Milli Muharip Uçak KAAN 5. nesil savaş uçağı olarak havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı. KAAN’ın üretiminde birçok Türk firması rol alarak üretime destek oldu. Alp Havacılık, ASELSAN, ASPİLSAN, HAVELSAN ROKETSAN, STM birçok Türk firması KAAN üretiminde katkıda bulunuyor.