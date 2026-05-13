Ekonomi Türkiye-Ermenistan ticaretinde yeni sayfa: Bürokratik engel kalktı
Türkiye-Ermenistan ticaretinde yeni sayfa: Bürokratik engel kalktı

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Güney Kafkasya’da kalıcı barış için kritik bir adım daha atıldı! Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan arasındaki doğrudan ticaretin önündeki bürokratik engellerin 11 Mayıs itibarıyla tamamen kaldırıldığını duyurdu. Artık gümrük belgelerinde iki ülkenin adı açıkça yer alabilecek; sınırın tamamen açılması için ise teknik hazırlıklar son sürat devam ediyor.

Türkiye ile Ermenistan arasında 2022 yılından bu yana yürütülen normalleşme sürecinde, iktisadi münasebetleri canlandıracak tarihi bir gelişme yaşandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik bürokratik hazırlıkların 11 Mayıs itibarıyla tamamlandığını bildirdi.

Sözcü Keçeli, iki ülke arasında 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecine ilişkin yürütülen güven artırıcı adımlar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Keçeli açıklamasında, doğrudan ticaretin hayata geçirilmesi amacıyla yürütülen bürokratik çalışmaların 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlandığını belirterek, hayata geçirilen yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı.

Yeni düzenleme sayesinde, Türkiye’den üçüncü bir ülke üzerinden Ermenistan’a giden veya aynı güzergahı kullanarak Ermenistan'dan Türkiye'ye gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının artık belgelerde “Ermenistan/Türkiye” şeklinde belirtilmesinin mümkün hale geldiği kaydedildi.

SINIRIN AÇILMASI İÇİN TEKNİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İki ülke arasındaki kara sınırının açılmasına yönelik sürece de değinen Keçeli, ortak sınırın açılması için gerekli teknik ve bürokratik hazırlıkların halen devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin bölgedeki barış vizyonuna dikkat çeken Keçeli, "Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatın ışığında Türkiye, bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve iş birliğinin tüm bölge ülkeleri ile halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Açmayın sınırları

Açmayın sınırları...Fayda değil büyük zarar verir. Ermenistan yılan gibidir.Üstelik Türk düşmanlarının eksenindedi,r.Kullanılırlar.

Sınırların açılması faydadan çok zarar getirir.

Ermeniler be yaptı da sınırları açıyorsunuz..Pkk yı kuranlar yönetenlerin çoğunun aslı ermenidir. Asla ismini değiştirdi pkk oldu. Hala özellikle güneydoğuda belki milyonlarca gizli ermeni süryani var.
