İngiltere'den Hürmüz hamlesi: Bölgeye jet ve dron tahkimatı

Savunma Bakanı John Healey, bölgedeki deniz trafiğini güvence altına almak ve artan tehditlere karşı koymak için 115 milyon sterlinlik bir fon ayrıldığını açıkladı. Bu bütçe, özellikle şu alanlarda kullanılacak:

Dron savar sistemleri: Ticari ve askeri gemilere yönelik İHA tehditlerine karşı son teknoloji savunma sistemleri kurulacak.

Mayın temizleme: Bölgeye mayın temizleme dronları ile birlikte bu alanda uzman personel sevk edilecek.

Hava ve deniz desteği: Doğu Akdeniz'de görev yapan HMS Dragon savaş gemisi bölgeye yönlendirilirken, Eurofighter Typhoon savaş jetleri de operasyonel destek sağlayacak.

Bölgedeki İngiliz askeri varlığı güçleniyor

İngiltere'nin halihazırda bölgedeki üslerinde 1000'den fazla personeli bulunuyor. İran ile yaşanan gerilimlerin ardından İngiltere; hava savunma sistemleri, gözlem helikopterleri ve otonom mayın imha sistemleriyle bölgedeki varlığını daha önce de tahkim etmişti.

Bakan Healey, bu yeni adımın ticari taşımacılığı güçlendirme ve olası bir çatışmanın İngiliz halkı üzerindeki ekonomik yükünü azaltma yönünde "güçlü ve net bir taahhüt" olduğunu vurguladı.