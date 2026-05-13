  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD ve İran arasında gizli uçak krizi! Pakistan diplomatik köprü mü yoksa İran askeri uçakları için güvenli liman mı? Tutuklu Tanju Özcan hakkında flaş gelişme Kuveyt’te denizden sızma girişimi ortalığı ayağa kaldırdı, İranlı ajanların yakalanmasıyla iki ülke arasındaki diplomatik köprüler atılma noktasına geldi! Belçika Savunma Bakanı tersane ziyaretinde hayranlığını gizleyemedi Canlı yayında cevabını almış! ‘Patili anne'den Başkan Erdoğan'a provokatif soru Akit yazdı, LGBT destekçisi Merve listeden çıkarıldı Esad’ın Genelkurmay Başkanı yakalandı Netanyahu'nun koalisyonunda deprem! Haredi liderden erken seçim talimatı: "Başbakana artık güvenmiyoruz!" Kayyım atandı Burcu Köksal'dan CHP'ye anlamlı gönderme
Gündem İngiltere'den Hürmüz hamlesi: Bölgeye jet ve dron tahkimatı
Gündem

İngiltere'den Hürmüz hamlesi: Bölgeye jet ve dron tahkimatı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İngiltere'den Hürmüz hamlesi: Bölgeye jet ve dron tahkimatı

İngiltere Savunma Bakanlığı, küresel ticaretin kilit noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda güvenliği artırmak amacıyla bölgeye kapsamlı bir askeri sevkiyat yapılacağını duyurdu. 40'tan fazla ülkenin savunma bakanının katıldığı uluslararası bir toplantının ardından alınan karar doğrultusunda, bölgedeki İngiliz çıkarlarını ve müttefiklerini korumak için ileri teknoloji sistemler devreye sokulacak.

Savunma Bakanı John Healey, bölgedeki deniz trafiğini güvence altına almak ve artan tehditlere karşı koymak için 115 milyon sterlinlik bir fon ayrıldığını açıkladı. Bu bütçe, özellikle şu alanlarda kullanılacak:

  • Dron savar sistemleri: Ticari ve askeri gemilere yönelik İHA tehditlerine karşı son teknoloji savunma sistemleri kurulacak.

  • Mayın temizleme: Bölgeye mayın temizleme dronları ile birlikte bu alanda uzman personel sevk edilecek.
  • Hava ve deniz desteği: Doğu Akdeniz'de görev yapan HMS Dragon savaş gemisi bölgeye yönlendirilirken, Eurofighter Typhoon savaş jetleri de operasyonel destek sağlayacak.

Bölgedeki İngiliz askeri varlığı güçleniyor

İngiltere'nin halihazırda bölgedeki üslerinde 1000'den fazla personeli bulunuyor. İran ile yaşanan gerilimlerin ardından İngiltere; hava savunma sistemleri, gözlem helikopterleri ve otonom mayın imha sistemleriyle bölgedeki varlığını daha önce de tahkim etmişti.

Bakan Healey, bu yeni adımın ticari taşımacılığı güçlendirme ve olası bir çatışmanın İngiliz halkı üzerindeki ekonomik yükünü azaltma yönünde "güçlü ve net bir taahhüt" olduğunu vurguladı.

Orta Doğu'da kritik zirve! Hürmüz Boğazı için flaş uyarı geldi!
Orta Doğu'da kritik zirve! Hürmüz Boğazı için flaş uyarı geldi!

Gündem

Orta Doğu'da kritik zirve! Hürmüz Boğazı için flaş uyarı geldi!

Uraloğlu’ndan dünyayı ilgilendiren çıkış: Bu proje olsaydı Hürmüz krizi konuşulmazdı
Uraloğlu’ndan dünyayı ilgilendiren çıkış: Bu proje olsaydı Hürmüz krizi konuşulmazdı

Ekonomi

Uraloğlu’ndan dünyayı ilgilendiren çıkış: Bu proje olsaydı Hürmüz krizi konuşulmazdı

BM'den Hürmüz Boğazı yorumu! Kırılgan ekonomi vurgusu
BM'den Hürmüz Boğazı yorumu! Kırılgan ekonomi vurgusu

Dünya

BM'den Hürmüz Boğazı yorumu! Kırılgan ekonomi vurgusu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23