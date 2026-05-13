Türkiye’de ailenin çöküşü! Gençler evlenemiyor, yaşlılar yalnız yaşıyor!

Türkiye’de aile yapısına ilişkin ortaya çıkan son veriler, toplumun geleceğini doğrudan etkileyecek büyük bir dönüşümü gözler önüne serdi.

Ekonomik kriz ve ahlaki çöküş evliliklerden doğurganlık oranlarına kadar birçok alanda etkisini göstermeye başladı. Uzmanlar, aile kurumunun ekonomik baskı, bireyselleşme nedeniyle ciddi bir sınavdan geçtiğini belirtirken, ortaya çıkan tablonun Türkiye’nin demografik yapısı açısından kritik sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de doğurganlık hızı son yıllarda keskin şekilde düşmeye devam ediyor. 2014’ten bu yana aralıksız gerileyen toplam doğurganlık hızı, 2024 itibarıyla 1,48’e kadar düştü. Böylece Türkiye, nüfusun kendini yenileme seviyesi olarak kabul edilen 2,1 eşik değerinin oldukça altına geriledi.

TÜİK araştırmasına göre toplam doğurganlık hızı 2001’de 2,38 seviyesindeyken, 2014’te 2,19’a düştü. Sonraki yıllarda gerileme hızlanırken oran 2018’de 2’ye, 2020’de 1,77’ye, 2023’te 1,51’e ve 2024’te 1,48’e kadar indi.

Düşüşün yalnızca nüfus artışını yavaşlatmayacağı, aynı zamanda Türkiye’nin demografik yapısını da köklü biçimde değiştireceği belirtiliyor. Özellikle iş gücünün azalması, sosyal güvenlik sisteminin yükünün artması, sağlık harcamalarının yükselmesi gibi sorunların önümüzdeki yıllarda daha görünür hale geleceği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre doğurganlıktaki düşüşün 10 yıl daha sürmesi halinde Türkiye, Avrupa ülkelerinde görülen yaşlanma krizine benzer bir tabloyla karşı karşıya kalabilir. Araştırmalar, bugün Türkiye’de her 5 haneden 1’inde yalnız yaşayan birey bulunduğunu ortaya koyarken, yalnız yaşayanların yüzde 35’ini 55 yaş üstü kadınların oluşturduğu belirtiliyor.

Ayrıca aile yapısındaki çözülme, evlilik yaşının yükselmesi, ekonomik kaygılar ve çocuk sahibi olma eğilimindeki düşüşün uzun vadede toplumsal yapıyı doğrudan etkileyeceği uyarısında bulunuluyor.

AİLE YAPISINDA ÇÖKÜŞ

Türkiye İstatistik Kurumu verileri, Türkiye’de aile yapısındaki çözülmenin her geçen yıl daha da derinleştiğini ortaya koydu. Hem çekirdek ailelerin hem de geniş ailelerin oranı gerilerken, aile bağı bulunmayan birlikte yaşam modellerindeki artış dikkat çekti.

Verilere göre yalnızca eşlerden, eşler ve çocuklarından ya da tek ebeveyn ile çocuklardan oluşan çekirdek ailelerin oranı 2014 yılında yüzde 67,4 seviyesindeyken, 2025 itibarıyla yüzde 62,7’ye düştü.

Benzer şekilde, en az bir çekirdek aile ile diğer bireylerden oluşan geniş aile yapısında da ciddi gerileme yaşandı. 2014’te yüzde 16,7 olan geniş aile oranı, 2025’te yüzde 13,5’e kadar indi.

Öte yandan aile bağı bulunmayan birden fazla kişinin birlikte yaşadığı hane sayısındaki yükseliş dikkat çekti. 2014’te yüzde 2,1 olan bu oran, 2025’te yüzde 3,3’e çıktı.

Veriler Türkiye’nin sosyal yapısında köklü bir dönüşüm yaşandığını gösteriyor. Aile kurumunun zayıflaması, yalnız yaşamın yaygınlaşması ve geleneksel aile modelinin gerilemesi; doğurganlık oranlarından toplumsal dayanışmaya kadar birçok alanı doğrudan etkiliyor.

BOŞANMA ORANLARI ARTTI: TEK EBEVEYNLİ HANE ORANI ARTIYOR

Artan boşanma oranları ve parçalanan aile yapısı, tek ebeveynli hanelerdeki yükselişle birlikte istatistiklere de yansıdı.

2025 verilerine göre Türkiye’de toplam hane halklarının yüzde 11,3’ünü tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan aileler oluşturdu. Bu oran içinde yüzde 8,5’lik kısmı anne ve çocuklardan oluşan haneler oluştururken, yüzde 2,8’lik kısmı baba ve çocuklardan oluşan aileler olarak kaydedildi.

Tek ebeveynli aile oranının en yüksek olduğu il yüzde 13,8 ile Bingöl oldu. Bingöl’ü yüzde 13,7 ile Elazığ ve yüzde 13,4 ile Adana takip etti. Oranın en düşük olduğu iller ise Ardahan, Burdur ve Yozgat olarak sıralandı.

Anne ve çocuklardan oluşan hanelerde de benzer tablo dikkat çekti. Bu kategoride Bingöl yüzde 10,7 ile ilk sırada yer alırken, Elazığ ve Adana onu izledi. Baba ve çocuklardan oluşan ailelerin en yoğun görüldüğü şehir ise yüzde 4,3 ile Kilis oldu.

2025 yılında kesinleşen davalar sonucunda 193 bin 793 çift boşanırken, 191 bin 371 çocuğun velayeti karara bağlandı. Çocukların velayetinin büyük bölümünün anneye verildiği görülürken, velayetlerin yüzde 74,6’sını anneler, yüzde 25,4’ünü babalar aldı.

Tek ebeveynli ailelerdeki yükselişin en önemli nedenlerinden birinin boşanma oranlarındaki artış olduğuna dikkat çekiliyor.

YAŞLILAR TEK BAŞINA YAŞIYOR

Veriler Türkiye’de aile bağlarının zayıfladığına ve bireyselleşmenin giderek derinleştiğine işaret eden çarpıcı sonuçlar da ortaya koydu. Özellikle yalnız yaşayan yaşlı nüfustaki artış, sosyal yapı açısından ciddi riskler barındırıyor.

2025 verilerine göre Türkiye’de 7 milyon 46 bin 560 hanede 65 yaş ve üzeri en az bir kişi yaşıyor. Bu sayı toplam hanelerin yüzde 26,1’ine karşılık geliyor. Ancak dikkat çeken asıl veri, 1 milyon 836 bin 496 yaşlının tamamen yalnız yaşaması oldu.

Uzmanlar, yalnız yaşayan yaşlı nüfusun hızla artmasının sosyal izolasyon, psikolojik sorunlar, bakım ihtiyacı ve güvenlik riskleri gibi birçok problemi beraberinde getirdiğini belirtiyor. Geleneksel aile yapısının çözülmesiyle birlikte yaşlıların aile desteğinden uzak kaldığına dikkat çekiliyor.

GENÇLER EKONOMİ NEDENİYLE EVLENEMİYOR

Ekonomik sorunlar gençlerin de yaşamını doğrudan etkiliyor. Artan hayat pahalılığı, yüksek kiralar, işsizlik ve düşük gelir nedeniyle milyonlarca genç evlenemiyor, kendi hayatını kuramıyor ve ailesiyle yaşamayı sürdürüyor.

2025 verilerine göre 25-29 yaş grubunda bulunan ve hiç evlenmemiş 3 milyon 502 bin 33 kişiden 2 milyon 452 bin 909’unun anne ve/veya babasıyla yaşadığı belirlendi. Böylece bu yaş grubundaki gençlerin yüzde 70’inin hala aile evinden ayrılamadığı ortaya çıktı. Bu oranın yüzde 42,6’sını erkekler, yüzde 27,4’ünü ise kadınlar oluşturdu.

Gençlerin ekonomik bağımsızlık kazanmakta ciddi zorluk yaşadığı belirtiliyor. Özellikle yükselen kira fiyatları, ev kurma maliyetleri, düzensiz gelir ve iş bulma sorunları nedeniyle gençlerin evlilik kararlarını ertelediği belirtiliyor. Geçmiş yıllarda daha erken yaşlarda kurulan ailelerin artık ekonomik sebeplerle geciktiğine dikkat çekilirken, bu durumun doğurganlık oranlarından toplumsal yapıya kadar birçok alanda etkisini göstermeye başladığı ifade ediliyor.

Ekonomik baskının sürmesi halinde gençlerin aile kurma yaşının daha da yükseleceği, yalnız yaşam ve bireyselleşmenin artacağı, bunun da Türkiye’nin demografik yapısında kalıcı değişimlere yol açabileceği uyarısında bulunuluyor.

BARINMA KRİZİ VE YOKSULLUK SINIRI ALTINDA YAŞAM

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre 2025 yılında yoksulluk oranı yüzde 20,6 olarak hesaplandı. Hane yapısına göre incelendiğinde ise geniş ailelerin yüzde 27,1’inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı görüldü. Tek çekirdek ailelerde bu oran yüzde 20,4 olurken, tek kişilik hanelerde yüzde 9,8 olarak kaydedildi.

Veriler, özellikle kalabalık ailelerin ekonomik baskıyı daha ağır hissettiğini ortaya koyarken, uzmanlar artan yaşam maliyetlerinin aile yapısını doğrudan etkilediğini belirtiyor.

Konut sahipliği verileri de dikkat çekici tabloyu gözler önüne serdi. 2025 itibarıyla nüfusun yalnızca yüzde 57,1’i oturduğu evin sahibi olurken, yüzde 27’sinin kiracı olduğu tespit edildi. Kendi evi olmayıp kira ödemeden yaşayanların oranı yüzde 15 olarak kaydedildi.

özellikle büyükşehirlerde yükselen kira fiyatları, gençlerin evlilik kararlarını ertelemesine, doğurganlık oranlarının düşmesine ve aile kurmanın zorlaşmasına neden oluyor. Ekonomik güvensizlik ve barınma maliyetlerinin toplumun nüfus yapısını da etkilediği belirtiliyor.

Öte yandan milyonlarca kişinin sağlıksız konut koşullarında yaşadığı da ortaya çıktı. Verilere göre nüfusun yüzde 28,8’i sızdıran çatı, nemli duvar ve çürümüş pencere gibi sorunlarla karşı karşıya. Yüzde 27,9’u yeterince ısınamıyor, yüzde 22,1’i ise hava ve çevre kirliliğinden etkileniyor.

AİLE MUTLULUK KAYNAĞI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2025 sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 69’u kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtti. Mutluluk kaynağı sıralamasında aileyi yüzde 15,6 ile çocuklar takip ederken, eş, anne-baba ve torunlar da listenin üst sıralarında yer aldı.

Uzmanlar, ortaya çıkan verilerin bireyselleşmenin arttığı bir dönemde bile aile kurumunun toplumun temel dayanağı olmayı sürdürdüğünü gösterdiğini ifade ediyor.

Öte yandan veriler, korunmaya ihtiyaç duyan çocukların durumunu da gözler önüne serdi. Türkiye’de geçen yıl 21 milyonun üzerinde çocuk yaşarken, bunlardan 4 bin 907’sinin hem annesini hem babasını kaybettiği belirlendi. Babasını kaybeden çocuk sayısı 251 bin 929, annesini kaybeden çocuk sayısı ise 79 bin 214 olarak kayıtlara geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında kuruluş bakımında bulunan çocuk sayısı 15 bin 508 oldu. Koruyucu aile sayısı 9 bin 96’ya ulaşırken, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 10 bin 841 olarak açıklandı. Geçen yıl evlat edindirilen çocuk sayısı ise 681 oldu.

EKONOMİDEN EKRANA KADAR DÖNÜŞÜM ŞART

Türkiye İstatistik Kurumu verileri, Türkiye’de aile yapısının ciddi bir baskı altında olduğunu ortaya koyarken, ekonomik ve sosyal alanlarda kapsamlı bir dönüşüm gerektiği uyarısında bulunuluyor. Doğurganlık hızındaki sert düşüş, yalnız yaşayanların artması, evliliklerin azalması ve gençlerin aile kurmakta zorlanması; toplumun geleceğine dair endişeleri büyütüyor.

Uzmanlara göre krizin merkezinde ekonomi yer alıyor. Artan kira fiyatları, yükselen konut maliyetleri, düzensiz gelir, işsizlik ve hayat pahalılığı gençlerin evlilik kararlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle büyükşehirlerde bir ev kurmanın maliyetinin milyon liraları bulduğu, çocuk bakım giderlerinin ise aile bütçelerini aşacak seviyeye ulaştığı belirtiliyor. Bu nedenle birçok çift çocuk sahibi olmayı erteliyor ya da tamamen vazgeçiyor. Uzmanlar, ekonomik güvensizlik ortamında insanların gelecek planı yapamadığını ve bunun doğurganlık oranlarını sert şekilde düşürdüğünü ifade ediyor.

Bunun yanında sosyal medya, televizyon içerikleri ve dijital platformlarda yayılan bireyselleşme kültürünün aile yapısını zayıflattığına dikkat çekiliyor. Ahlaki çözülme, güvenlik kaygıları, madde bağımlılığı riski ve çocukların geleceğine dair endişelerin ailelerin psikolojisini etkilediğini belirtiyor. Özellikle çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyüyeceğine dair inancın zayıflaması, ailelerin çocuk sahibi olma kararını daha da zorlaştırıyor.

Maddi teşvik, ekonomik refah birincil öncelik ancak, yalnızca maddi teşviklerin yeterli olmayacağı, hükümetin konut metrekare politikasından çalışma hayatına, medya düzeninden eğitim sistemine kadar geniş kapsamlı bir aile seferberliği başlatması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlara göre aile kurumunu koruyacak güçlü sosyal politikalar hayata geçirilmezse Türkiye önümüzdeki yıllarda yaşlanan nüfus, küçülen iş gücü ve derinleşen toplumsal yalnızlık gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilir.

