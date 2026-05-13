  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hürmüz Boğazı için kritik hamle! İngiltere savaş uçağı ve dron savar sistem gönderiyor AB savunmada hayal kırıklığı yasıyor CHP zihniyeti Sancaktepe'de tarihe savaş açtı! İşgal kuvvetleri gibi ayyıldızlı anıtı yıkan belediyeye Meclis'te sert tepki geldi! Bakan Fidan korkutan senaryoyu açıkladı 45'e karşı 51 oy! Trump, Fed adayını senatoya onaylattı Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularını sızdırdılar! Operasyonda yakalandılar İsrail için çalışan hainleri paketlediler "Allah'ın davası var, biz de sahipleri olacağız!" diyerek İsrailli rakibini perte çıkardı! Altın madalya işte böyle geldi Pentagon’un 1,5 trilyon dolarlık bütçe talebi Kongre’yi ayağa kaldırdı! İran savaşının faturası 29 milyar dolara fırlarken, oturumdaki protestolar ve gizli uçak krizi ortalığı birbirine kattı! O ülke alarma geçti! Ulusal afet hali ilan edildi
Gündem Lübnan'da ateşkes ihlali: İsrail saldırılarında can kaybı 13'e yükseldi
Gündem

Lübnan'da ateşkes ihlali: İsrail saldırılarında can kaybı 13'e yükseldi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Lübnan'da ateşkes ihlali: İsrail saldırılarında can kaybı 13'e yükseldi

İsrail ordusunun, Lübnan ile devam eden ateşkes sürecine rağmen ülkenin güneyine düzenlediği hava saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e ulaştığı bildirildi.

Saldırılarda sivil yerleşim alanlarının ve kamu görevlilerinin hedef alınması dikkat çekti. Bakanlık verilerine göre, yaşamını yitirenler arasında kadınlar, çocuklar, bir Lübnan askeri ve görev başındaki kurtarma işçileri bulunuyor.

Bölge bölge saldırı raporu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından gerçekleştirilen operasyonların detayları şu şekilde paylaşıldı:

  • Nebatiye: Şehir merkezine yönelik saldırıda, 2 sivil savunma görevlisi ile birlikte toplam 5 kişi hayatını kaybetti.
  • Cebhit Civarı: Bu bölgedeki bombardımanda 1 asker ve 1 Suriye uyruklu sivil dahil olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi.
  • Bint Cebeil: Yerleşim birimlerine düşen bombalar sonucunda, aralarında 1 kadın ve 1 çocuğun da bulunduğu 4 sivil can verdi.

Ateşkes süreci tehlikede

Lübnan ile İsrail arasında 17 Mayıs'a kadar sürmesi planlanan ateşkes, bu son saldırılarla birlikte bir kez daha ciddi şekilde ihlal edilmiş oldu. Dün gerçekleşen yoğun bombardımanın ardından gelen bu veriler, bölgedeki insani krizin derinleştiğini ve diplomatik çözüm çabalarının sekteye uğradığını gösteriyor.

İsrail'den Lübnan'a saldırı: Yaralılar var!
İsrail'den Lübnan'a saldırı: Yaralılar var!

Dünya

İsrail'den Lübnan'a saldırı: Yaralılar var!

İsrail ateşkesi kanla deliyor! Lübnan'ın güneyinde sivil katliamı: Ölü sayısı artıyor!
İsrail ateşkesi kanla deliyor! Lübnan'ın güneyinde sivil katliamı: Ölü sayısı artıyor!

Gündem

İsrail ateşkesi kanla deliyor! Lübnan'ın güneyinde sivil katliamı: Ölü sayısı artıyor!

İsrail’in Lübnan’a saldırıları devam ediyor
İsrail’in Lübnan’a saldırıları devam ediyor

Dünya

İsrail’in Lübnan’a saldırıları devam ediyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23