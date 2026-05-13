Diğer 80 ilin yöneticileri örnek alsın! Bir vatandaşı ısıran köpeğin sahibine feci ceza!
Akşehir ilçesinde bir köpeğin sokakta dolaşırken bir kişiyi ısırması üzerine, hayvanın sahibine 108 bin lira idari para cezası kesildi. Olayın ardından ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.
Akşehir ilçesinde bir köpeğin sokakta dolaşırken bir kişiyi ısırması üzerine, hayvanın sahibine 108 bin lira idari para cezası kesildi. Olayın ardından ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Akşehir'de bir kişinin sokakta başıboş dolaşan köpeğin saldırısında yaralanmasının ardından belediye ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce yakalanarak barınağa götürülen köpeğin yapılan kontrollerinde çipli ve kayıtlı sahibinin bulunduğu tespit edildi.
Köpeğin sahibi olduğu belirlenen S.Y'nin hayvanı kontrolsüz şekilde dışarıda bıraktığının belirlenmesi üzerine durum Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirildi.
Yapılan incelemenin ardından hayvanın sahibine 108 bin lira idari para cezası kesildi.
Kaynak: AA
Gündem
‘Sokak köpeklerini toplayın’ çağrısı varken yaptıklarına bakın! CHP’li belediye mama işine girdi