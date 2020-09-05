  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'dan Van Valisi Bilmez'e ziyaret
Aktüel

Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'dan Van Valisi Bilmez'e ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-09-05 13:07:26 -
Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'dan Van Valisi Bilmez'e ziyaret

VAN (AA) - Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan, yarın Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan Surp Haç Kilisesi'nde yapılacak ayin öncesi kente geldi.

Maşalyan, Vali Bilmez'i makamında ziyaret ederek, Bilmez ile bir süre sohbet etti.

Ziyaret, karşılık hediye takdimiyle son buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa'nın gönderdiği uçak gemisiyle ilgili bomba açıklama: Hayat şansı vermiyorum
Gündem

Fransa'nın gönderdiği uçak gemisiyle ilgili bomba açıklama: Hayat şansı vermiyorum

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Fransa'nın Doğu Akdeniz'e gönderdiği Charles De Gaulle uçak gemisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. G..
Hafter milisleri, bir gemiye saldırdı
Dünya

Hafter milisleri, bir gemiye saldırdı

Libya'da darbeci Hafter milisleri, Ras Lanuf Limanı'ndaki bir gemiye saldırdı.

Şeyh Tufeyli cuma hutbesinde Macron'a ateş püskürdü
Dünya

Şeyh Tufeyli cuma hutbesinde Macron'a ateş püskürdü

Beyrut’taki patlamayı bahane ederek Lübnan’a üst üste ziyaretler gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’a, Şii alim Şeyh Subhi T..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı