Mısır mezarını açtı, tarihi keşifte nerdeyse ölüyordu! Hevesleri kaçtı: Gizemli Firavunun altında yatan gerçek

Bir Mısır bilimci, eski bir Mısır mezarını açtıktan sonra halüsinasyon görmesine ve kan öksürmesine neden olan gizemli bir hastalığa yakalandığını iddia etti. Film yapımcısı ve Mısır bilimci Ramy Romany, The Jordan Harbinger Show’da yaptığı sohbette, 2019’da Discovery Channel TV programı Mummies Unwrapped için bir mezar açtıktan sonra hastalandığını söyledi.

Khaleej Times ile daha önce yaptığı bir röportajda da “Mummies Unwrapped’ı çekerken, ölümle şimdiye kadarki en yakın anımı yaşadım” dedi. Ekip, insanların İncil'deki bir figüre ait olduğunu iddia ettiği mumyalanmış kalıntılarla ilgili bir bölüm çekiyordu.

Romany durumunu şöyle açıklıyor: “Bölümü çekerken yıllardır açılmamış bir mezara girdik. Kapıyı açtık ve yerliler yılan ya da lanet olmadığından emin olmak için önce uzak durdular. Lanetlere inanmadığımız için doğrudan merdivenlerden aşağı indik. Mezar sonsuzdu. Aşağı inmeye devam ettik ve oldukça tozluydu. Ve hepsini içime çekiyordum. O gün Kahire’ye dönerken kendimi iyi hissetmemeye başladım.

Ertesi sabah ateşim çok yükseldi. Hayatımda hiç bu kadar yüksek ateşim olmamıştı. 42°C’ye çıkmıştı ve kanlı öksürmeye başladım. Benim için doktor getirdiler. Neredeyse ölüyordum.”

Romany’nin söylediğine göre mezar yaklaşık 600 yıldır açılmamıştı. Jordan Harbinger ile yaptığı röportajda, ateşin halüsinasyonlara neden olduğunu da ekledi. Doktorları, sebebinin yarasalar, yılanlar veya mezarın içindeki toz olduğunu anlayarak ona antibiyotik verdi.

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Romany, Firavunların “lanetlerine” inanmıyor olsa da, bunun “bilimsel” bir gerçekliği olduğunu söylüyor. Antik Firavunların uykularını bozan herkesi lanetlediği fikri hurafe olsa da, antik mezarların içinde mantar patojenleri bulunuyor. Mısır mezarlarını açanları inceleyen bir araştırma, şüpheli bir ölüm oranı bulamamış olsa da, sözde “lanetin” kurbanı olan Lord Carnarvon’un Tutankhamun’un mezarını açarken bulaşan mantar patojeni Aspergillus ile enfekte olduğu düşünülüyor.

Romany, halen nasıl bir hastalığa yakalandığından emin olmasa da, bu hastalıktan kurtularak hikayesini anlatmayı başardı. Khaleej Times’a “Dört gün sonunda iyileştim ama zorluydu” dedi ve ekledi: “Mumya laneti olsun ya da olmasın, o mezardaki bir şey beni etkiledi.” (chip)

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