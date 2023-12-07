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Teknoloji Türkiye en çok bu saldırılara hedef oldu! Tehlike henüz geçmiş değil
Teknoloji

Türkiye en çok bu saldırılara hedef oldu! Tehlike henüz geçmiş değil

Yeniakit Publisher
2023-12-07 13:19:00 - 2023-12-07 13:19:56
Türkiye en çok bu saldırılara hedef oldu! Tehlike henüz geçmiş değil

Türkiye, endüstriyel kontrol sistemlerine yönelik en fazla saldırı tespit edilen bölgeler arasında yer alıyor. İşte siber saldırıların odak noktası:

Kurumlar dijitalleşmeye devam ederken, 2023 yılı boyunca Türkiye dünyada siber suçların en çok hedef aldığı bölgelerden biri olmaya devam ediyor. Kaspersky, 2023'ün üçüncü çeyreğinde bölgesel tehdit ortamına ilişkin bazı içgörü ve istatistikleri paylaştı ve 2024'te durumun nasıl gelişeceğine dair tahminlerde bulundu.

Tehlike geçmiş değil

Kimlik avı saldırısı (phishing), kullanıcının kimlik bilgilerini aldatma yoluyla elde etmeyi amaçlayan bir internet dolandırıcılığı türü. Şifrelerin, kredi kartı numaralarının, banka hesap bilgilerinin ve diğer gizli bilgilerin çalınmasına hizmet eder.Türkiye'de 2023 yılının 3. çeyreğinde tespit edilen oltalama saldırıları 2023 yılının 2. çeyreğine kıyasla %20, 2022 yılının 3. çeyreğine kıyasla ise %47 oranında arttı.

Endüstriyel kontrol sistemi

Türkiye, endüstriyel kontrol sistemlerine (ICS bilgisayarları) yönelik en fazla saldırı tespit edilen bölgeler arasında yer alıyor. ICS bilgisayarları enerji ve madencilik sektörlerinde, otomotiv imalatında, bina otomasyon altyapılarında ve diğer alanlarda mühendislerin ve operatörlerin iş istasyonlarından denetleyici kontrol ve veri toplama sunucularına kadar bir dizi operasyonel teknoloji işlevini yerine getirmek için kullanılıyor.

Akıllı cihazlar da potada

Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarına yönelik saldırıların sayısı son yıllarda küresel olarak katlanarak artıyor. Bu durum hem suç aktörlerinin faaliyetleriyle hem de bireysel kullanıcılar, işletmeler ve üretim tesisleri tarafından kullanılan IoT cihazlarının sayısının artmasıyla ilgili. IoT cihazları arasında yalnızca giyilebilir cihazlar ve akıllı ev aletleri değil, aynı zamanda akıllı şehir sistemleri, sürücüsüz arabalar, otomatik perakende kasaları ve ev ve iş kullanımı için diğer akıllı cihazlar da yer alıyor.

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