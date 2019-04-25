Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın ilk ka rpayı oranı yüzde 18,02 oldu

Türkiye Emlak Katılım Bankası ünvanı ile yeniden kurulan EmlakBank, 1 aylık bankacılık faaliyetinin ardından ilk kar payını 22 Nisan tarihinde dağıttı.

Genel Müdürlüğü ve Merkez Şubesi İstanbul Ataşehir’de bulunan EmlakBank’ın yıllık bazda brüt ilk kar payı oranı yüzde 18,02 olarak gerçekleşti.



EMLAKBANK SEKTÖRE HIZLI GİRİŞ YAPTI

93 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla “Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin imarını üstlenmek, inşaat teşebbüslerine destek olmak ve yetimlerin hakkını korumak” amacıyla kurulan Emlak ve Eytam Bankası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla bir katılım bankası olarak bankacılık sektörüne hızlı bir giriş yaptı.



"100 Günlük İcraat Programı” kararlarının ardından faaliyete geçirilen Türkiye Emlak Katılım Bankası, yoğun çalışma temposuyla 4 ay gibi bir sürede kurularak, Şubat 2019’da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan (BDDK) faaliyet izni aldı. Türkiye’nin 6. katılım bankası olma özelliğini taşıyan EmlakBank, 2019 yılı içerisinde Türkiye genelinde 15 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

Banka başta inşaat sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, üreticilerden tüketicilere uzanan ekonomik döngüde sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmayı hedefliyor. Bununla birlikte katılım bankacılığına yeni ürün ve hizmet modelleri geliştirerek katılım bankacılığının büyümesine, sektör payının artmasına önemli katkılar sağlamayı amaçlıyor.