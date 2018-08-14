THY - Konya
0553 313 94 23

'Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır'

TÜSİAD ve TOBB ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada "Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır ve bu süreçte reel sektörümüzün üretim ve istihdam kapasitesinin korunması son derece büyük önem arz etmekte" denildi.

14 Ağustos 2018 Salı 10:25
'Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır'

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) gerçekleştirdikleri istişarelerin sonucunda ekonomik duruma ilişkin görüş birliğinde bulundukları bir açıklama yayımladılar.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

Hassas bir dönemdeyiz, bu durumun reel ekonomi üzerinde kalıcı bir etkiye neden olmaması için gerekli tedbirler alınmalı.

TCMB'nin dün sabah likidite yönetimi için attığı olumlu adımların yanısıra, kurun istikrara kavuşması için daha sıkı bir para politikasına geçilmeli.

Sıkı para politikasını destekleyecek tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikasının en kısa sürede açıklanması gerekir.

Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi için güven verici somut bir yol haritası bir an önce hazırlanmalı.

En önemli ekonomik partnerimiz olan Avrupa birliği ile ilişkilerin yeniden olumlu çerçeveye kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz

ABD ve Türkiye'nin sorunlarının stratejik ortaklık çerçevesinde diplomasi yoluyla ve ivedilikle çözülmesi için çaba göstermeye devam edilmeli.

İş dünyası olarak, gerekli önlemlerin uygulanmasıyla, ekonomimizin yeniden dengelenerek sürdürülebilir büyüme sürecine süratle döneceğine inancımız tamdır.

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 10:25
  1. tüsiad
  2. tobb
  3. açıklama
  4. ekonomi
  5. piyasalar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ’da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
    1. Elazığ’da trafik kazası: 3 kişi..
    2. İstanbul'da bir mahalle sokağa indi!..
    3. İstanbul'da FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
    4. Trabzon'da otomobil çay bahçesine uçtu!
    5. Eylem hazırlığındaki teröristler..
    6. Çatlayın, patlayın.. Öldüremediniz,..
    7. Bursa'da terör operasyonu: 9 gözaltı!
    8. Keneye karşı 'kene savar' lakaplı Beç..
    9. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları..
    10. Aksaray'da mera yangını! 300 dekar..
    11. Adana'da terör operasyonu: 10 kişi..
    12. Dolar savaşında biz ne yapacağız?
    13. FETÖ'den aranan eski Emniyet Müdürü,..
    14. Üniversiteliler piyasayı..
    15. TCMB'nin zorunlu karşılık oranları..
    16. İngiltere alarma geçti!
    17. Mısırlı imam Mustafa: Erdoğan'ın..
    18. Tunceli ve Kars'ta 7 terörist öldürüldü
    19. Berat Albayrak uluslararası..
    20. Ortodoks Kilisesi’nin bahçesine 9..
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Merkez açıklama yaptı dolar düşüşe geçti
    Merkez açıklama yaptı dolar düşüşe geçti