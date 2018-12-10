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Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdü.

10 Aralık 2018 Pazartesi 10:00
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdü.
Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 10:00
  1. ekonomik büyüme

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