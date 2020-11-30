  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye ekonomisi, yeni tip koronavirüs salgınının etkilerine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü
Ekonomi

Türkiye ekonomisi, yeni tip koronavirüs salgınının etkilerine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü

Yeniakit Publisher
2020-11-30 10:02:30 -
Türkiye ekonomisi, yeni tip koronavirüs salgınının etkilerine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gökçek'ten flaş çağrı: Hapishaneye tıkılsın
Gündem

Gökçek'ten flaş çağrı: Hapishaneye tıkılsın

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, TSK'ya saldıran CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile ilgili flaş bir çağrıda ..
Pakistan savaş gemisi Boğazdan geçti! Gemide dikkat çeken detay
Dünya

Pakistan savaş gemisi Boğazdan geçti! Gemide dikkat çeken detay

Pakistan'a ait OPV 1900 savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı. Geminin Boğazdan geçtiği sırada Türk bayrağının göndere çekilmesi dik..
Cemil Kılıç'tan 'pes' dedirten yüzsüzlük! Millet Bahçeleri'ne isim önerdi
Gündem

Cemil Kılıç'tan 'pes' dedirten yüzsüzlük! Millet Bahçeleri'ne isim önerdi

Millet Bahçeleri’nin yapımına karşı çıkan laikçi zihniyetin sözcülerinden sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç, Millet Bahçeleri’nin isimlerinin ‘A..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay