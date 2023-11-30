Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! 3. çeyrek rakamları açıklandı
Türkiye ekonomisi 3. çeyrek büyüme verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2023 yılının 3. çeyreğinde yüzde 5.9 büyüdü. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte beklentileri aşan büyüme kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini yayımladı. Buna göre, ekonomi yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 büyüdü.
SIKILAŞMA DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİ
Türkiye'de seçimlerin tamamlanmasının ardından yeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetimiyle birlikte sıkılaşma döngüsüne girilmişti.
Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki TCMB Haziran ayındaki ilk toplantısında faizi yüzde 8,50'den yüzde 15 seviyesine çıkarmıştı.
Bundan sonraki dönemde faiz artışları devam etmiş ve Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında toplamda 15 puanlık artışla politika faizi yüzde 30 seviyesine yükseltilmişti.
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