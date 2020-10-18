Türkiye eğitti! Yemin ettiler

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından eğitim verilen 6. Somali Piyade Taburu'nun yemin töreni gerçekleştirildi. Tören, Somali'nin Mogadişu kentindeki Anadolu Kışlası'nda yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından konu ile ilgili açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasına göre, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca, 13 Eylül-9 Aralık'ta Temel Askerlik Eğitimi alan ve 12 Aralık 2020-10 Mart 2021 tarihleri arası ise Isparta'daki Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında Komando Temel Eğitimine iştirak edecek 6. Somali Piyade Taburu'nun yemin töreni, 15 Ekim tarihinde yapıldı.

Mogadişu'da yapılan 450 erin ant içtiği törene Somali Genelkurmay Eğitim Daire Başkanı Albay Ahmed Isse Ahmed, TURKSOM Askeri Okul Komutanı Tuğgeneral Yacquub Maxamed Siyaad, Somali Türk Görev Kuvveti Komutan Vekili Bakım Albay Şener Çakır, T.C. Mogadişu Silahlı Kuvvetler Deniz Ataşesi Deniz Yarbay Sezer Tığlı, Somali Silahlı Kuvvetleri ile Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı personeli iştirak etti.