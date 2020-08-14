Türkiye Düşünce Platformundan İsrail-BAE anlaşmasına tepki

TÜDP/Türkiye Düşünce Platformu, işgalci İsrail ile Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan sözde anlaşmaya sert çıktı.

İsrail ile BAE arasında yapılan anlaşmayı esefle kınadıklarını ifade eden Türkiye Düşünce Platformu, bugün basına yaptığı yazılı açıklamada BAE'nin Filistin davasına ihanet ederek İsrail'in siyonist işgal rejiminin yaptığı zulmü destekler nitelikte bir dostluk anlaşması imzalandığını bildirdi. TÜDP, bu anlaşma ile BAE'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) Filistin'i işgal konusundaki kararlarını tanımayan İsrail'e bir bakıma meşruiyet kazandırarak Mescid-i Aksa'nın işgaline payanda olmuş ve Arap Birliğinin kuruluş felsefesi olan Filistin davasına da aykırı hareket ederek Arap Birliği ile İslam ülkelerini karşısına aldığını belirtti.

'Filistin davamızdır' başlıklı basın açıklamasının devamında, bu anlaşmanın aynı zamanda İsrail'in 1948 yılından itibaren sistematik olarak gerçekleştirdiği işgalin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından onaylanması manasına geldiği vurgulandı.

Böylelikle, Kudüs İsrail'in başkenti olarak ilan edilirken, her geçen gün Filistin toprakları yahudileștiriliyorken, Gazze kuşatma altındayken bu anlaşmayı imzalayan BAE'nin, işgalin ve zulmün ortağı ve destekçisi olduğu kaydedilen açıklamada, TÜDP, sözde anlaşmayı imzalayarak safını belli eden BAE rejimini şiddetle kınadıklarını ve lanetlediklerini duyurdu.

Türkiye Düşünce Platformu, Filistin davasına ve halkına hep sahip çıkan ve destekleyen sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı ve Türkiye Cumhuriyetini bu ihanet anlaşmasına karşı aldıkları onurlu tavırdan dolayı tebrik etti ve yanında olduklarını bildirdi.

TÜDP, İslam ümmetini ve tüm dünya halklarını siyonist işgal rejiminin zulüm ve katliamlarına karşı saf almaya ve uluslararası kuruluşları Filistin davasına ilişkin alınmış, Filistin halkına haklarını destekleyen uluslararası kararların yerine getirilmesi için yaptırım uygulamaya davet etti.