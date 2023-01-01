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Gündem Türkiye düşmanlıkları bir kez daha ortaya çıktı! Hazmedemediler
Gündem

Türkiye düşmanlıkları bir kez daha ortaya çıktı! Hazmedemediler

Avrupa Komisyonunun Ukrayna ile dayanışma paylaşımında yer alan fotoğrafta Türk bayrağının merkeze yerleştirilmesi bazı çevreleri fena halde rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 15:04:00 -
Türkiye düşmanlıkları bir kez daha ortaya çıktı! Hazmedemediler

Avrupa Komisyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dayanışma hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bu yıl EUCivPro Mekanizmamız aracılığıyla Ukrayna'ya acil yardım sundukları için tüm AB ülkelerine teşekkür ediyoruz. Ukrayna'ya desteğimiz ne kadar sürerse sürsün devam etmelidir" denildi.

Avrupa Komisyonunun Ukrayna ile dayanışma paylaşımında yer alan fotoğrafta merkeze Türk bayrağının yerleştirilmesi Türkiye düşmanlarını çıldırttı.

Fotoğrafın altına yorum yapan sosyal medya kullanıcıların bir kısmı bayrakların tesadüfen yerleştirildiğini savundu.

Türk bayrağının kalbin merkezinde yer almasını hazmedemeyen bir kısım kullanıcı ise küstah ifadelerle Türkiye düşmanlıklarını gözler önüne serdi.

Star Gazetesi

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