Türkiye düşmanları kin kusmaya başladı

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Kılıçdaroğlu’nun İngiltere ziyaretinde desteklerini aradığı dünyanın finansını elinde tutan Rothschild’lerin dergisi Economist de “Türk ve Suriye Hükümetleri depremle baş edemez” başlığını atarak niyetini belli etti.

Akit aracılığıyla bunlara tepki gösteren TÜRK DEGS Başkanı Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cahit Yaycı, şunları dile getirdi: “Türk düşmanı, FETÖ hamisi, PKK Sever, CIA resmi ajanı Rubin iftiraları ile Türkiye’yi karıştırmak için zemin hazırlıyor. Economist de ABD’nin 2002’deki ‘Bin Yılın Meydan Okuması’ tatbikat senaryosunun perdesini hatırlatıyor. Beraberliğimizi koruyalım, içteki ve dıştaki düşmanların tuzaklarına düşmeyelim.”

Bağımsız Ülkücüler Platformu kurucusu Adnan Baran da, şunları kaydetti: “Biz dışarıdaki düşmanların alçaklığını biliyoruz. Ancak, içerideki uzantıları en az onlar kadar bu milletin birliğine dirliğine düşman olduklarını bu son depremle bir kez daha ortaya koymuşlardır. Belli ki CHP’li vekiller bölgeye yardım için değil kaos ve kriz çıkartmak için gitmişlerdir. Gün birlik ve beraberlik günüdür.”

Avukat Ali Kaan Kılıç ise, şöyle konuştu: “Biz öyle bir milletiz ki yaşadığımız felaketler birbirimize kenetlenmede bir kırbaç mesabesinde olup ancak safları sıkılaştırır. Binaenaleyh kim tarih sahnesinde rolünü nasıl seçerse seçsin, bizim millet olarak ne tarafımız değişir ne de mücadelemiz son bulur” görüşünü dile getirdi.