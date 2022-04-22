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Siyaset Türkiye düşmanı Rutte'den dansözlük: Erdoğan'ın özel bir rolü var
Siyaset

Türkiye düşmanı Rutte'den dansözlük: Erdoğan'ın özel bir rolü var

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye yönelik düşmanlığını gözler önüne seren Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler düzdü. Son dönemde dansöz gibi kıvıran Rutte, "Erdoğan'ın Moskova ile Kiev arasında ara buluculuk konusunda özel rolü var. Türkiye'yi özel kılan, Rus saldırganlığını başkalarının aksine gerçekten kınamış olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 23:13:00 - 2022-04-22 23:16:40
Türkiye düşmanı Rutte'den dansözlük: Erdoğan'ın özel bir rolü var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna- Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Hollanda ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

Ukrayna savaşında son durum değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İstanbul Süreci'nin Ukrayna'daki savaşın sonlanmasına ve krizin aşılmasına yönelik gayretlerde en muteber ve en kestirme çıkış yolu olma vasfını halen koruduğuna dikkati çekti. Özellikle insani koridorlar konusunda hem Rusya hem de Ukrayna makamları nezdinde girişimlerine devam ettiklerini belirten Erdoğan, savaşın durdurulması ve küresel etkilerinin azaltılması amacıyla atılacak adımlara dair temasların sürdürülmesinde fayda gördüğünü ifade etti.

"Türkiye'yi özel kılan Rusya'yı gerçekten kınamış olması"

Hollanda Başbakanı Rutte, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın Moskova ile Kiev arasında ara buluculuk konusunda özel rolü var. Bunu yapan birkaç Batı dışı ittifaklarımızdan biridir. Diğerleri İsrail'den Naftali Bennett ve Hindistan'dan Narendra Modi. Türkiye'yi özel kılan, Rus saldırganlığını başkalarının aksine gerçekten kınamış olmasıdır." dedi.

"Türkiye'nin ara buluculuk konusundaki kararlılığını konuştuk"

Rutte, Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası ise sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'daki son gelişmeler ve Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında ara buluculuk konusundaki kararlılığı hakkında konuştum." paylaşımında bulundu. Hollanda'nın, Ukrayna'ya desteğini daha da yoğunlaştırmak için ortakları ve müttefikleri ile sürekli diyalog halinde olduklarını bildirdi.

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