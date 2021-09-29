Türkiye düşmanı Filiz Polat Saksonya vekili oldu

Almanya'da Angela Merkel dönemi resmi olarak sona erdi...

Geçtiğimiz gün ülkede yapılan seçimlerde Maliye Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı gösteren Sosyal Demokrat Parti, genel seçimlerde oyların yüzde 25,7'sini aldı.

Merkel başbakanlığında 16 yıldır iktidarda olan Hristiyan Birlik Partileri de, yüzde 24,1 ile 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük oy oranını alarak seçimden ikinci çıktı.

Yeşiller partisi'nde 5 Türk vekil

Türkiye düşmanlığı ile tanınan Yeşiller Partisi de oyların yüzde 14,8'ine sahip oldu.

Cem Özdemir'in önderliğinde Türkiye aleyhinde verdiği mücadele ile bilinen Yeşiller Partisi'nde de Türk kökenli 5 vekil, Meclis'te sandalye sahibi oldu.

Bu isimler Ekin Deligöz, Canan Bayram, Cem Özdemir, Melis Sekmen ve Filiz Polat...

Saksonya'dan Filiz Polat

5 Türk kökenli vekil arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri de Filiz Polat.

Daha Cem Özdemir'le birlikte Türkiye karşıtı propagandalarla Almanya'da gündem olan Filiz Polat, Aşağı Saksonya eyaletinden Meclis'e girmeyi başardı.

"Erdoğan gelmesin"

Hatırlanacağı üzere 2017'de dönemin başbakanı Merkel'e uyarılarda bulunup, Almanya'nın Türkiye ile dostluk kurmaması gerektiğini belirten Filiz Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting için Almanya'ya gelmemesi gerektiğini söylemişti.

Polat o gün yaptığı açıklamada, Alman hükümetine "Eğer Türkiye'de gerilim tırmanırsa, Almanya'ya da yansımaları olur.” uyarısında da bulunmuştu.