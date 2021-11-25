Türkiye düşmanı Cem Özdemir yeni kabinede yer alacak: İşte yeni görevi!

Her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’ye saldırarak “ırkçılık” üzerinden “kariyer” elde eden Cem Özdemir’in “Tarım Bakan” olması beklenirken sıcak bir gelişme yaşandı. Bild Gazetesi’ne konuşan Yeşiller’in önemli bir ismi “Biz Özdemir’in bunu almasını kabul edemeyiz, sindiremeyiz. Bu bir güç sorunudur. Partinin bölünmesi bile söz konusu’ dedi.

Yeni kabinede yer alacak

Almanya’da, Sosyal Demokratlar, Başbakan Olaf Scholz’un yanı sıra 6 bakanlık alması konusunda anlaşma sağlandı. Yeşiller 5, Liberaller ise 4 bakanlıkla kabinede temsil edilecek. Yeşiller Partili Türkiye düşmanı siyasetçi Cem Özdemir, kurulmak üzere olan yeni hükümetin kabinesinde yer alacak olması koalisyonu böldü.

PKK ve FETÖ’cü unsurlar destek veriyor

Almanya’da yaşayan Türklerin yoğun tepki gösterdiği isimlerden Yeşiller Partili Cem Özdemir, Merkel’in Türkiye politikasını eleştirmiş ve “Türkiye’nin iç işlerine karışmamakla” suçlamıştı. Cem Özdemir, ülkedeki PKK’lı ve FETÖ’cü unsurların desteğiyle yeniden seçilmeyi başarmıştı.

Bakanlıkların dağılımı nasıl olacak?

Tarım Bakanlığının yanı sıra başbakan yardımcısı, dışişleri, ekonomi, çevre, aile bakanlığı da Yeşiller Partisi’nden seçilecek. Maliye, adalet, ulaştırma ve eğitim bakanlıkları liberal eğilimli Hür Demokrat Parti’ye gidecek.